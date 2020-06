A gazdasági élet szereplői is fellendülésben bíznak

Bíznak a fellendülésben a gazdasági élet szereplői, a munkahelyvédelmi intézkedéseket a kihívással arányosnak tartják, és egyre kevesebben szorulnak állami segítségre – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

György László a szakmai kamarákkal és a vállalkozói érdekképviseletekkel tartott egyeztetést követően közölte, hogy a 2010 óta felépített egyensúlyt a koronavírus-járvány okozta válság nem sodorta veszélybe, az intézkedések pedig újabb járványhullám esetén is fenntarthatók.

A gazdaságvédelem azokat segíti a leghatékonyabban, akik a leginkább megérezték a válságot, így elsősorban a feldolgozóipart, a kereskedelmet, az idegenforgalmat és a vendéglátást

– tette hozzá.

Az államtitkár közlése szerint bizakodó hangulatról számolnak be a külföldi szervezetek is, ami a Magyarország számára fontos külpiacok mielőbbi helyreállását vetíti előre. György László a rendezvényen ismertette a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek eddigi eredményeit is. Összesítése szerint több mint 1 millió munkavállalót támogat a kormány, köztük csaknem 170 ezer álláskeresőt, és majdnem félmillió munkahely megtartását. Több mint 150 ezren éltek a kisadózók adójának elengedésével, 210 ezer munkavállaló után nem kell járulékokat fizetni átmenetileg, és majdnem 62 ezren vesznek részt az Újratervezés program informatikai alapképzéseiben.

A munkahelyteremtő támogatások több mint 18 ezer embert segítettek vissza a munkaerőpiacra.

Egyre aktívabbak az egyévi vállalkozók is, hiszen májusban több mint 10 ezren, és ebben a hónapban is több ezren kezdték újra a tevékenységüket azok közül, akik a válság miatt a nemrég a felfüggesztés miatt döntöttek. Az államtitkár várakozása szerint a vállalkozásokat segítő magyar, hightech és zöld kiírás 100 milliárd forintra emelt keretösszege várhatóan fedezni fogja a szabályos kérelmek igényeit, vagyis forráshiány miatt senkit nem utasítanak el. A pénteken zárult pályázat csaknem 5,5 ezer jelentkezője megközelítőleg 170 milliárd forint beruházást vállalt.

Nem ez az egyetlen pályázat ugyanakkor, amely igazolja, hogy a kormány elkötelezett a zöld gazdaság fejlesztése mellett – hangsúlyozta György László a Zöld nemzeti bajnokok programra utalva. Ennek a támogatásait már a múlt héten bővítették, így a vissza nem térítendő támogatás felső határa cégenként 100 millió forintról 400 millió forintra, a pályázati keretösszeget is 3,85 milliárd forintról 7,3 milliárd forintra nőtt.

Az államtitkár kedvező visszajelzésként értékelte, hogy egyre kevesebben kérnek munkahelyvédelmi bértámogatást. A lehetőséggel 11,7 ezer vállalkozásnál 174,6 ezer munkavállaló élt eddig, de az elmúlt egy hétben már alig 10 ezerrel nőtt a támogatottak száma.

A kérelmek mindössze néhány százalékát kell elutasítani, például olyan munkahelyeken, ahol a válság nem okozta a forgalom csökkenését. A támogatott munkaadók 95 százaléka mikro- és kisvállalkozás, akik örömmel fogadják, hogy a pályázati ügyintézés egyszerű és gyors – tette hozzá. A kutatási-fejlesztési bértámogatást György László európai szinten is egyedülállónak nevezte, hangsúlyozva, hogy a program nem csupán az innovációban dolgozók itthon maradását, de új álláslehetőségek megteremtését is segíti. Az érintettek tudása tehát – mint fogalmazott – az erős nemzetközi versenyben is Magyarországon hasznosul. Mostanáig 866 vállalat nyújtott be kérelmet több mint 16 kutató és fejlesztő alkalmazott bértámogatására. A kedvező elbírálás aránya 85 százalék. Budapest és Pest megye mellett különösen sokan pályáztak Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Veszprém megyéből – derült ki az összesítésből.

A közfoglalkoztatottak számának emelkedése megállt, három hete 88 ezer embernek biztosít megélhetést, de akár 200 ezret is képes befogadni. A növekedés ugyanakkor a korábbi hónapokban is jelentéktelen, mindössze néhány ezres volt. A gazdaságvédelemhez kapcsolódó hitel- és garanciaprogramokra mostanáig 212,6 milliárd forint igény érkezett, ebből 53,2 milliárd forint a leszerződött hitelállomány összege. A kereskedelmi bankok június végéig több mint 300 milliárd forint hitelügylet megkötésére számítanak – közölte az ITM államtitkára.