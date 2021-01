A magyar gazdaság szerkezete stabil foglalkoztatási szempontból

A friss KSH adat szerint négy és fél millió a foglalkoztatottak száma, ami 14 ezerrel kevesebb a tavalyinál.

A magyar gazdaság szerkezete stabil a foglalkoztatás szempontjából, a 4,5 millió munkavállaló foglalkoztatása komoly munkaerőpiaci teljesítmény – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait kommentálva.

A KSH csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 500 ezer volt tavaly decemberben, 4 ezerrel több az előző havinál, és 14 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Bodó Sándor elmondta, hogy a munkaerőpiacon nagy volt a hullámzás, míg korábban alig lehetett szakképzett munkaerőt találni, a vírus megjelenése után rövid idő alatt 5 százalék felé ment a munkanélküliségi ráta, az év végére a kiegyenlítődés megtörtént. Megjegyezte, hogy számolni kell a munkaerőpiac időszakos hatásaival is,

télen több ágazat kevesebb munkaerőt tud foglalkoztatni,

továbbá elmaradtak a sok embert foglalkoztató nagyobb rendezvények, karácsonyi vásárok, emellett jó néhány ágazat – például a turizmus, vendéglátás, szolgáltató szektor – nehéz helyzetbe került.

Az államtitkára kiemelte: a kormány segíti a foglalkoztatást. A bevált programok között említette például az ágazati bértámogatást, a kutatás-fejlesztés, innováció területén nyújtott segítséget. Úgy fogalmazott, hogy ami most befektetés, az a jövőben napi haszon lesz,

az itthon tartott elméleti ismeretek és szakemberek a következő hónapokban, években a magyar gazdaság növekedésének alapját fogják képezni.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kitért arra is, hogy a munkaerőpiacon vannak nehezen elhelyezkedő csoportok is. Ilyenek például a fiatalok, bár foglalkoztatási mutatójuk európai uniós viszonylatban kedvező, a 25 év alatti fiatalok számára külön támogatási program fut. Nehéz elhelyezkedniük a 8 általános, vagy az alatti végzettségűeknek is, ezért az őket foglalkoztató munkáltatóknak támogatást tudnak biztosítani. Egyre inkább elvárás az is, hogy a munkahelyeken történő átképzéseket is segíteni lehessen – tette hozzá.