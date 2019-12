A vidéki egyetemek jó perspektívát kínálnak

Az idén is megjelent a Figyelő Felsőoktatási Rangsor kiadványa, amelyben nemcsak azt mutatják meg, hogy a rangsorok alapján mely intézmények a legjobbak például képzési területenként, hanem azt is, miből tarthatja el magát a diák és mire megy – anyagilag – egy-egy diplomával.

A Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2020-ban a korábbi évek tapasztalataira építve az idén is középpontba helyezte a megélhetést, az anyagi lehetőségek bemutatását. Egyrészt mintaköltségvetésekkel segítik a választást:

egyes városokban hogyan élhet egy-egy szakon tanuló diák.

Másrészt minden képzési területhez kapcsolódóan

láthatóvá teszik a három legnépszerűbb szakon végzettek körében a várható kezdő fizetést, emellett az idén is részletesen ismertetik a top 10 szak jövedelmeit és kiemelik a legnagyobb várható fizetést ígérő szakokat.

A Diákhitel Központ pénzügyi tájolójának segítségével 4 városra elkészített mintaköltségvetés adatai alapján a Budapesten tanuló egyetemistáknak kell a legtöbbet költeniük lakhatásra, különösen, ha a lakásbérlés mellett döntenek. Ezekhez a költségekhez hozzáadódik a rezsi, illetve a havi kedvezményes, 3450 forintos diákbérlet ára. Az étkezés is drágább, mint a kiadványban bemutatott többi településen (Miskolc, Kecskemét és Győr), de ha valaki otthon főz, nincsenek jelentős különbségek. A költségek azonban egyéni választás szerint jelentősen változhatnak. Mintaköltségvetés példájában Rékának, aki gépészmérnöknek tanul, hó végén – ha Budapesten tanul – nagyságrendileg ezer forintja marad, pedig többféle ösztöndíjban is részesül, illetve dolgozik is a tanulmányai mellett. Ha azonban minden más körülményt meghagyva csak a lakóhelyét – azaz a tanulmányainak végzési helyét – változtatjuk, akkor azt találjuk, hogy Kecskeméten tanulva több mint 12 ezer, Miskolcon nagyjából hétezer forintja marad, Győrben pedig még a budapestinél is kevesebb: alig több mint ötszáz forinttal gazdálkodhat hó végén. A vidéki intézményekre és több elképzelt diákra összeállított mintaköltségvetés megtalálható a Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2020 kiadványában.

Győr, Kecskemét, Miskolc, megyéik székhelyei három olyan egyetemnek adnak otthont, amelyeket a második világháború után alapítottak, és a rendszerváltás után indultak komoly fejlődésnek. Mindhárom intézménynek jelentős hagyományai vannak a műszaki képzés terén. A Felsőoktatási Rangsorban bemutatott vidéki egyetemekről egy-egy infografikát is közölnek; a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján kiderül, hányan dolgoznak a végzést követően és mekkora fizetésért.

És végül, hogy megmutassák, mely szakok elvégzésével keresnek legjobban a pályakezdők: az első öt szak sorrendben – ha csak a várható kezdő fizetéseket nézzük – a katonai vezető, a mérnökinformatikus, a villamosmérnök, a programtervező informatikus és az általános orvos. Utóbbi kivételével mindegyik szakon négyszázezer forintnál magasabb az átlagos bruttó jövedelem.

További fontos információk és érdekességek a Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2020-ban.

A Figyelő Felsőoktatási Rangsort ITT rendelheti meg.