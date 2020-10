AM: megjelentek a referenciaárak a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához

A kérelmet november 30-áig nyújthatják be azok a termelők, akik kárbejelentést tettek.

Megjelentek a referenciaárak és átlaghozamok a 2020. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához – tájékoztatta az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet november 30-áig nyújthatják be azok a termelők, akik kárbejelentést tettek.

A károsult termelők a megszokott módon, elektronikus úton nyújthatják be november elejétől a juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. A kérelemről legkésőbb 2021. március végéig születik döntés, az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a juttatást.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúra tárgyévi és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett az ársávot is megadták, a számításhoz a referenciaártól eltérő, az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható – közölte az AM.

Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a szerdán közzétett 2015-2019. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel.

A 2015-2019. évi átlaghozam-adatok mellett a 2020. évi átlaghozam-adatok is elérhetőek. Ez utóbbiakat kizárólag akkor kell alkalmazni a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre az idei évi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50 százalékot.