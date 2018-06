Az élet lehet egy olyan társasjáték, ahol mindenki nyer

Elkezdte tevékenységét a Harsányi János Tudásközpont, amelyet a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány hozott létre.

A Magyar Nemzeti Bank által alapított PADE Alapítvány és a tudásközpont közös szervezésében pénteken nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten Harsányi János Nobel-díjas közgazdász-matematikus-társadalomtudós emlékére.

Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója a konferencián kiemelte: a Harsányi János Tudásközpont a gazdasági-társadalomtudományi kutatás központjává válhat. Az új intézmény szervesen illeszkedik a Pallas Athéné Alapítványok oktatási koncepciójához, hozzájárul a korszerű közgazdasági és társadalomtudományi elméletek kutatásához – mondta.

Simon János professzor, a tudásközpont igazgatója Harsányi János életútját és munkásságát felidézve vázolta fel a tudásközpont küldetését. Rámutatott: alapvető törekvésük a Nobel-díjas tudós életművének, szellemi hagyatékának ápolása és megismertetése a jövő nemzedékével.

A Harsányi János Tudásközpont (HJTK) 2018 januárjában alakult meg azzal a céllal, hogy ápolja, megismertesse és továbbfejlessze a Nobel-díjas közgazdász, társadalomtudós és matematikus munkásságát.

A konferencián elhangzott: a Harsányi János Tudásközpont küldetése annak megismertetése és elfogadtatása a társadalomban, hogy vannak olyan játékok, amelyek nem zéró kimenetelűek, azaz nem szükségszerű némelyeknek annyit veszíteniük, amennyit mások nyernek. „Játszhatunk olyan társas játékot társadalmi szinten is, élhetünk úgy, hogy mindenki nyer, mindenki győztes lehet” – fogalmaz a központ közleményében.

A közlemény kitér arra, hogy a tudásközpont kiemelt feladatként tekint a hazai- és külföldi Harsányi-életút kutatók támogatására ösztöndíjak által. Az intézmény azt is vállalja, hogy a szervezésében megrendezett konferenciák, valamint a gondozásában megjelenő magyar és idegen nyelvű könyvek, tanulmányok megjelenítsék a Nobel-díjas tudós szellemiségét, közvetítsék üzeneteit a mai kor gondolkodói számára.

Harsányi János 1994-ben – John Forbes Nashsel és Reinhard Seltennel megosztva – „a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén végzett úttörő munkásságért” kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat.

A játékelmélet a matematika egyik interdiszciplináris jellegű (tudományágak közé egyértelműen nehezen besorolható) ága, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a racionális viselkedés olyan helyzetekben, amikor minden résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek lehetséges választása. A játékelmélet tehát a stratégiai problémák elmélete.

A játékelmélet alapjait Neumann János fektette le egy 1928-as munkájában, majd az Oskar Morgenstern neoklasszikus matematikus-közgazdásszal közösen írt „Játékelmélet és gazdasági viselkedés” című (The Theory of Games and Economic Behavior, 1944) művében. A játékelmélet érinti a matematika, a közgazdaságtan, a szociológia, a pszichológia, a biológia és a számítástechnika tudományát.