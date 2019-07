Az export nagy mértékben meghatározza a magyar gazdaság teljesítményét

Magyarország abban érdekelt, hogy a világgazdaság minél szabadabb és minél akadálymentesebb legyen, ugyanis a magyar gazdaság teljesítményét nagy mértékben meghatározza az exportteljesítmény – jelentette ki Szijjártó Péter az MTI-nek csütörtökön telefonon Washingtonból nyilatkozva.

A külgazdasági és külügyminiszter azt követően nyilatkozott, hogy megbeszélést folytatott Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszterrel.

Hangsúlyozta:

az export folyamatos növekedése az egyik legfontosabb előfeltétele a gazdasági növekedési ütem fenntartásának,

amit világosan mutat az a tény, hogy az első negyedévi „Európa-bajnok” növekedéshez 6,4 százalékos exportnövekedés volt szükséges.

Az export ilyen mértékű növekedéséhez szükséges, hogy a világgazdaság szabad és akadálymentes legyen, és Magyarország a lehető legkevesebb szankcióval vagy szigorító intézkedéssel találja magát szembe.

Budapestnek nincs félnivalója a nemzetközi versenytől, amit mutat az a tény, hogy

a világon a lakosság száma alapján a 92. az ország, miközben hozzáköthető a 34. legnagyobb exportteljesítmény

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, az Egyesült Államoknak óriási szerepe van abban, hogy a világgazdaság a jövőben mennyire lesz szabad és akadálymentes. Hiszen a világ legnagyobb szereplői az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió, és közöttük kereskedelmi konfliktusok, kis túlzással kereskedelmi háborúk alakultak vagy alakulhatnak ki.

Szijjártó Péter kiemelte, arra hívta fel az amerikai kereskedelmi miniszter figyelmét, hogy minél szabadabb a világkereskedelem, a közép-európai országoknak annál könnyebb jó teljesítményt nyújtaniuk.

Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítményét tisztelik és elismerésre méltónak tartják az amerikai kormányban, amit nyilvánvalóan alátámaszt az a tény, hogy

az amerikaiak immár a második legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon a németek mögött.

A Magyarországon lévő 1700 amerikai vállalat több mint 105 ezer embernek ad munkát. A kormány már 14 nagy amerikai vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást.

A miniszter úgy vélekedett, még mindig van remény arra, hogy a világkereskedelmi háborúk helyett a világkereskedelmi megegyezések időszaka jön majd el az elkövetkezendő hónapokban és években. Még mindig van remény arra, hogy a jelenlegi konfliktusos kereskedelmi kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék.

Szijjártó Péter felhívta az amerikai kereskedelmi miniszter figyelmét arra is, hogy egy esetleg az autóipart érintő intézkedéssorozat negatívan hathat a közép-európai, benne a magyar autóipar teljesítményére is. Magyarországon ugyanis az ipari kibocsátás 30 százaléka az autóiparból jön, az autóipar nemzetközi képességét világosan mutatja, hogy az országban előállított autóipari termékek 91 százalékát a világpiacon értékesítik.

Látni kell azt is, hogy a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom dinamikusan bővül, az 5,5 milliárd amerikai dolláros értéket is meghaladta. A magyar-amerikai kereskedelmi forgalom idén is tovább növekedett.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a magyar termékeket szeretik és elismerik az amerikai piacon. Magyarországnak ezért érdeke, hogy a lehető legkevesebb szankciós, korlátozó vagy szigorító intézkedést vezessék be akár az amerikaiak, akár más nagy világgazdasági szereplők a jövőben.

Az Európai Unió Magyarország legnagyobb exportpiaca, az Egyesült Államok pedig a legnagyobb EU-n kívüli piacunk – emlékeztetett. A kínaiak közvetlenül utánuk jönnek. Magyarország számára csak nehézséget okozna a kereskedelmi konfliktusok bármifajta, a tárgyalásos úttól eltérő rendezése – fejtette ki a külgazdasági és külügyminiszter.