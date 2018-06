Az MSZP szerint csekély támogatást kapnak a gazdák a sertéspestis miatt

Az ellenzéki párt szerint a kormány az Európai Unió tiltására tévesen hivatkozva csak csekély támogatást ad az afrikai sertéspestis miatt károkat szenvedő gazdáknak.

Harangozó Gábor, a párt elnökségi tagja kedden Budapesten, sajtótájékoztatón azt mondta, várható volt, hogy előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik ez a betegség, a kormánynak ezért volt ideje felkészülni a károk kezelésére, mégsem tette meg ezt.

Azt mondta: a kabinet csak csekély támogatást biztosítana a gazdáknak, azt is korlátozott feltételekkel, arra hivatkozva, hogy az EU nem enged mást. Holott az EU nem tiltja ilyen esetekben a károk kompenzálását, hiszen az úgynevezett jövedelemstabilizációs eszközzel minden tagállam élhet, annak révén uniós forrásokat használhatna a tagállam a gazdák megsegítésére – magyarázta.

Harangozó Gábor közölte, másfél évvel ezelőtt módosító indítványt nyújtott be, mivel a kormány nem vezette be ezt az eszközt. Akkor azzal utasították el a kezdeményezését, hogy bár egyetértenek vele, de ki kell dolgozni a részleteket – mondta. Az ellenzéki politikus szerint a kormány ezzel a mulasztással kárt okozott, a károk pedig 10 milliárd forint felett járnak, mert a legnagyobb felvásárlók embargót vezetettek be a magyar sertéshússal és sertéshúskészítményekkel szemben.

Kérdésre elmondta, a kormány szerint csak de minimis (csekély összegű) támogatásra van lehetőség, amely egy időszakon belül csak egyszer adható a termelőknek, azaz akik korábban valamilyen kár miatt kaptak ilyet, azok még egyszer nem kaphatnak.

Harangozó Gábor egyetértett Nagy István agrárminiszterrel abban, hogy nagy károkat okozna, ha 5 százalékkal csökkennének a támogatások az unió következő költségvetésében. Ugyanakkor szóvá tette, hogy jelenleg Magyarország adja a legalacsonyabb, 15 százalékos nemzeti kiegészítést a vidéktámogatásokhoz. Ausztriában ez az arány 50-60 százalék – közölte, felszólítva a kormányt arra, hogy emelje meg a tagállam által bármikor megemelhető támogatást.