Betörtek az albérletpiacra a magyarországi nyaralók

Erőteljesen nőtt a Balaton és a Velencei-tó mellett lévő kiadó, hosszabb távra, azaz legalább egy-két hónapra kivehető nyaralók, házak iránti kereslet.

A bérleti díjak a nyári hónapokban a balatoni településeken meghaladják a havi 200 ezer forintot – derül ki az Ingatlan.com összefoglalójából.

A kijárási korlátozások májusi enyhítése után gyakorlatilag berobbant a piac. A kiadó nyaralók, házak iránt érdeklődők száma májusban 70, júniusban 50 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az első néhány hónapban ugyanakkor még nem volt komolyabb növekedés éves szinten – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyar Nemzet cikke szerint.

Jelezte: A többletkereslethez hozzájárult, hogy sokan a járvány miatt külföldi célpont helyett belföldi településeket kerestek. Egy három-négy fős családnak vagy baráti társaságnak a panziók és hotelek egy-két heti szállásdíjához képest nem sokkal jelent nagyobb kiadást egy nyaraló kibérlése egy egész hónapra.

A Balaton északi partján – Veszprém megyében – lévő településeken a kiadó nyaralók, házak havi bérleti díja júniusban átlagban 250 ezer forint volt, júliusban pedig 240 ezer forintot tett ki. A Zala megyei ingatlanok olcsóbban, havonta 100 ezer forintos bérleti díjjal szerepelnek az idei nyári kínálatban. A déli parti – Somogy megyei – tóparti településeken júniusban havi 200 ezerért voltak elérhetőek, júliusban viszont már 220 ezer forintot kellett fizetni egy hónapra a szóban forgó ingatlanokért.

A Velencei-tó partján található gárdonyi ingatlanok átlagos havi bérleti díja idén júniusban 130 ezer forint volt, majd júliusban már 215 ezer forintot tett ki. A Velence településen lévő nyaralótulajdonosok 145 ezer, illetve 180 ezer forintot kértek.

Balogh László beszélt arról is, hogy az ingatlanpiacon, így a nyaralóknál is bizonytalanságot okoznak a koronavírus-járvány hatásai, egyelőre pontos előrejelzéseket nehéz adni erre a szegmensre, akár az árak, akár a kereslet tekintetében. A legfrissebb adatok alapján az viszont látszik, hogy érdemes volt korán kapcsolni, mert a nyár előtti hónapokban olcsóbban lehet bérelni ingatlanokat. Emellett elképzelhető, hogy a nyaralók is felkerülnek az albérletpiaci térképre. A szakember szerint ugyanis a következő időszakban többen lehetnek, akik a tóparti ingatlanok drágulása miatt nem szeretnének feltétlenül nyaralót vagy házat vásárolni.

Mivel sokan nyaralási célpontként tekintenek a Balatonra és a Velencei-tóra, és egyre szélesebb körben jelent megoldást távmunka, ezért a középtávra bérelhető nyaralók iránt is nőtt az érdeklődések száma. A szálláshelyek ára pedig a kereslet élénkülése miatt emelkedhet, akár olyan szintre, hogy jobban megéri néhány hónapra kibérelni egy tóparti ingatlant.

Sőt jó előre – akár hónapokkal vagy akár egy évvel korábban – történő foglalás esetén egy-két hónapra ki lehet venni egy-egy ingatlant relatív alacsony áron. Ugyan korai lenne arról beszélni, hogy a hosszú távú nyaralóbérlés látványos trenddé vált volna, de a következő években mindenképpen erősödés jöhet ezen a téren is – tette hozzá a szakértő.