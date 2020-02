Cannes-ban mutatkoznak be Magyarország ingatlanfejlesztései

A szervezők bíznak abban, hogy részben az elmúlt évek ingatlanpiaci teljesítménye, részben az általuk bemutatott projektek meggyőzik a befektetőket, hogy Magyarország és Budapest jó úton jár.

Több mint 5 milliárd eurónyi magyarországi fejlesztést mutatnak be a Magyarország-Budapest-standon, Cannes-ban, a világ első számú ingatlanszakmai kiállításán a MIPIM-en, ahol az érdeklődők az állami és a magán beruházásokat is megismerhetik – jelentette be az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Takács Ernő hozzátette: bíznak abban, hogy részben az elmúlt évek ingatlanpiaci teljesítménye, részben az általuk bemutatott projektek meggyőzik a befektetőket, hogy Magyarország és Budapest jó úton jár, a magyar gazdaság és azon belül a költségvetés helyzete stabil és kiszámítható, vagyis, hogy Magyarországgal és Budapesttel hosszú távon is lehet számolni befektetési helyszínként. Az egyesület elnöke közölte, a Magyarország-Budapest stand szervezésében az IFK mellett a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a Liget Budapest Projekt is részt vett.

Takács Ernő kiemelte, a március 10-13. között zajló szakkiállítás és vásár jelentőségét mutatja, hogy Cannes-ban 7000 nemzetközi befektető számára mutathatják be azokat a kulturális, oktatási projekteket, amelyek Magyarországon történnek.

A kultúra területén kiemelkedik a Liget Budapest projekt és a Múzeumi Negyed, az oktatásnál a MOME és a Ludovika Kampusza, valamint példaként említette még a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programot. Ezeket az állami nagyberuházásokat a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) prezentálja majd a látogatóknak.

A Magyarország-Budapest Standon mindezek mellett az érdeklődők a magyar piac legjelentősebb ingatlanfejlesztőinek – az Atenor, a Futureal-csoport, a TriGranit és a WING – a legfrissebb, folyamatban lévő fejlesztéseit is megismerhetik, amelyek nagy része irodaház, illetve szálloda- és lakóingatlan fejlesztés.

A szakkiállításon a főváros mellett a vidéki nagyvárosok, így például Debrecen, Szeged és Miskolc is bemutathatják beruházási projektjeiket.

Takács Ernő elmondta, tavaly 1,72 milliárd euró befektetési tőke érkezett a magyarországi ingatlanpiacra, a magyar gazdaság stabilitása, kiszámíthatósága miatt az egyesület bízik benne, hogy idén az ingatlanpiacon a befektetési tranzakciós forgalom eléri a 2 milliárd eurót.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt fejlesztéséért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Liget projekt egy olyan volumenű kulturális beruházás, amely az egész nyugati világban páratlan, ezért fontos eredmény, hogy idén már 4. alkalommal vehetnek részt Cannes-ban a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési vásárán és szakkiállításán. Az eseményen több ezer kiállító vesz részt, a látogatók száma pedig több tízezerre tehető.

Közölte, hogy míg a korábbi években még csak tervekkel, kiviteli tervekkel, makettekkel, addig idén már az elkészült épületekkel tudják megismertetni a kiállítás résztvevőit.

Gyorgyevics Benedek a Liget projekthez kötődő fejlesztések közül kiemelte a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb felújítását, a múzeum újranyitása óta a látogatók száma megközelítette az egymilliót. A korábbi nevén Olof Palme ház pedig Millennium Háza néven született újjá, az elmúlt három hónapban a látogatók száma már csaknem elérte a 40 ezret.

Beszámolt arról is, hogy a fejlesztések idén is folytatódnak: szeptemberben megnyitnak egy 800 autó befogadására alkalmas mélygarázst, amely a Liget autós megközelítését teszi lehetővé, 2021 végén pedig átadják a Magyar Zene Házát, valamint a többszörös díjnyertes Néprajzi Múzeumot.

Borítókép: Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke (IFK) nyilatkozik a Liget Budapest Projekt fejlesztéseit bemutató sajtótájékoztatón a budapesti Millennium Házában 2020. február 17-én.