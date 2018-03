Digitális technológiákkal növelhető a hazai élelmiszergazdaság termelése

A magyar élelmiszer-gazdaságban a jelenleginél 60 százalékkal nagyobb termelési potenciál rejlik - mondta a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára Nagykátán, az I. PREGA START konferencián.

Az FM szerdai közleménye szerint Czerván György a hangsúlyozta, hogy a precíziós gazdálkodás ma már olyan versenytényező, amely minden agrárgazdasági ágazatban, de különösen a nagyobb jövedelmet garantáló szántóföldi növénytermesztésben jelen van.

Hozzátette, hogy megkezdődött a magyar mezőgazdaság digitális átalakulását hosszú távon meghatározó Digitális Agrár Stratégia társadalmi vitája.

A közlemény szerint szenzorok, drónok és robotok segítségével a szántóföldi gazdálkodásban hektáronként 50-80 euró költségcsökkentést lehet elérni 5-15 százalékos termésátlag-emelkedés mellett, előrejelezhető a fagyveszély, automatikusan indítható a fagyvédő öntözés. A gyümölcs és szőlő precíziósan, GPS-technológiával telepíthető, a növényenkénti adatgyűjtés csökkenti a kijuttatott vegyszer mennyiségét, hatékonyabbá teszi a védekezést – írták.

Hozzátették, hogy a drónok segíthetnek a talajnedvesség és a humusztartalom mérésében – egyes típusok akár a műtrágya és a vegyszerek célzott kijuttatására is képesek – az állattenyésztésben pedig az egyedi adatgyűjtés, ennek felhasználásával pedig az egyedi takarmányozás és gyógyszeradagolás is megoldható. A szenzorok adataival pontosan tervezhető az erdőtelepítés is – olvasható a közleményben.