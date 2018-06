Dinamikusan növekszik a hazai barkácspiac

Az ágazat négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.

Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac – számol be róla keddi számában a Világgazdaság.

A növekedés iparági szakértők szerint nemcsak az építőipar lendületének hozadéka: szerintük sokat profitál a piac a megugró felújítási kedv miatt is. Ahogy a műszaki cikkek piacán is jellemző, hogy a válság óta halogatott költéseket most pótolják az emberek, úgy hasonló tendencia jellemző a lakókörnyezet megszépítése kapcsán is – ez tűnik ki a barkács-, a lakberendezési és a kertpiac értékesítési mutatóiból.

Az elmúlt évben 22 százalékkal 47,8 milliárd forintra növelte nettó értékesítési árbevételét a Praktiker, és ezzel közelebb férkőzött a német OBI hazai leányvállalatához, amely 9 százalékos bővüléssel ért el 74,6 milliárdos forgalmat.

Az ágazat jövedelmezőségéről sokat elárul, hogy tavaly 3,3 milliárdos nyereséget halmozott fel a néhány éve még a csőd szélén tántorgó, 2,8 milliárdos veszteséget elszenvedő Praktiker. Míg a Praktiker esetében több mint hatszoros profitnövekedésről van szó, addig az OBI 5,7-ről növelte 6,8 milliárd forintra nyereségét.

A harmadik számú szereplő a svájci Bauhaus hazai leányvállalata, amelynek a tavalyi pénzügyi eredményei még nem ismertek, de 2016-ban 17,5 milliárdos forgalom mellett 900 millió forintos nyereséget termelt meg.

