Egy nő lett Magyarország legjobb informatikusa

1867 feladat, 19 szakmai partner, 2600 versenyző és egy abszolút győztes, Borbély Zsófia, aki a „Magyarország legsokoldalúbb informatikusa” cím mellé a „Legkiválóbb Női Versenyző” különdíjat is megkapta.

A II. Országos IT Megmérettetést szervező IThon.info csapata azért indította el a kezdeményezést, hogy bemutassa, milyen sokszínű ez a szakma, kedvet csináljon hozzá másoknak is, valamint megkeresse és példaként állítsa azokat a szakembereket, akiknek fontos a folyamatos fejlődés és akik mindig a legjobbat akarják kihozni magukból – írta az origo.hu hírportál. A díjátadónak az informatikai képzésben élen járó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara adott otthont.

A 10 héten át tartó legnagyobb online IT-versenyen a résztvevők 24 különböző területen mérték össze tudásukat. Belekóstoltak egy új gyártósor egyik robotjának tervezésébe, chatbotot fejlesztettek, megmutatták, hogy képesek komplett, adattárház-alapú rendszerek megtervezésére és elkészítésére, a JavaScript-guruk pedig egy fiktív bank internetbankjának fejlesztésére is vállalkoztak. A legnehezebbnek az Android-programozást ítélték, ezt követte a beágyazott rendszerek (C), akik pedig eljutottak az IT-biztonság utolsó fordulójának jó megoldásáig, 9,7-re értékelték a feladatok nehézségi fokozatát.

A Megmérettetésre közel 2600-an jelentkeztek, ám az egyre nehezedő kihívásokkal végül 700-an birkóztak meg.

„Folyamatos fejlődési igény, tanulás, játékos kedv, kíváncsiság és tenni akarás – akik végigcsinálták a versenyt, azokban mindez megvan. Mi őket kerestük, velük szeretnénk példát mutatni. Ez olyan pálya, ahol a megszerzett tudás akár 1-2 év alatt is elévülhet, és csak azok lesznek képesek jó irányba befolyásolni a jövőt, akik kitartóak, folyamatosan képesek megújulni akár úgy, hogy megméretik magukat egy ilyen versenyen. Ezért is ez a mottónk: Tanulj, taníts, tűnj ki!” – mondja Pulay Gellért, a versenyt szervező IThon.info alapítója.

A fejlődésre a szervezők is hajlandók, hiszen adódhat olyan eset, amikor egy feladat során hibáznak vagy nem látnak meg egy másik, helyes megközelítést. Ezért is ösztönözték a versenyzőket a visszajelzésekre,

aki pedig elég szemfüles volt, és a legtöbb helyes észrevételt küldte tévedés nélkül, az megkapta az „Akinek Mindig Igaza Van” különdíjat,

amelyet a főtámogató Sagemcom Fejlesztési Központjának vezetője adott át Dobos Lórántnak. Óvári Szilárd elmondta: „Az agilitás, az innovatív hozzáállás és a kreativitás azért is lényeges, mert a gyorsan változó felhasználói igények folyamatosan állítják új kihívások elé a cégeket, és csak azok tudnak maradandót alkotni, akiknek fontos a fenntartható fejlődés.”

A feladatok hitelesítőjeként 19 cég csatlakozott a versenyhez, hogy megmutassák: az IT nem egyetlen szakma, sokszínű, itthon is végtelen lehetőségeket rejt, és azok is megtalálhatják benne számításaikat, akik ma még nem is gondolnak rá.

„Magyarország legsokoldalúbb informatikusa” végül egy fiatal hölgy lett, ő teljesített legjobban a legtöbb kategóriában. Borbély Zsófia nyolcszor került az első tízbe, így ő repül a németországi Augsburgba, a KUKA központi gyárába, ahol megismerkedhet a jövő technológiájával, felfedezhet egy futurisztikus világot, és átérezheti egy napra, hogy mit is jelent az „Orange Intelligenz”. A legsokoldalúbb informatikus a Tesztautomatizálás, a Java Innovation és a Python kategóriákban is learatta a babérokat, így nem meglepő, hogy 85 hölgytársa közül övé lett a „Legkiválóbb Női Versenyző” cím is.

Zsófia informatikuscsaládba született, egyértelmű volt számára a pályaválasztás. Kitűnővel végzett a BME informatikai karán, jelenleg az ELTE phd-hallgatója.

A különdíjat, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) dékánja adta át az MSc-képzést náluk végző Zsófiának. Jakab László kiemelte: „Bár még mindig kevés nő választja az informatikusi pályát, kezd megdőlni az a sztereotípia, hogy ez fiús szakma. Ezek a versenyek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az esélyegyenlőség alapvető és kikerülhetetlen értékmérő szemponttá váljon a kutatás-fejlesztés és az innováció valamennyi területén.”

A verseny második helyezettje Fejér Attila lett, aki a Java Enterprise Edition és a JAVA (Spring, Hibernate, JPA) kategóriákban is nyert, további 4-ben pedig pontszerző helyen végzett. A harmadik hely Szőke Zoltáné, aki az Oracle SQL – PL/SQL programozás és az AWS – Big Data idei mesterének mondhatja magát további öt helyezése mellett.

A szervezők minden évben arra kérik a versenyzőket, hogy tudásukkal tegyenek egy jó ügyért közösen. Idén az akadályoztatott ember jobb internetezési lehetőségeinek fontosságára hívták fel az IT-szakemberek figyelmét.

A tervek szerint tavasszal meghirdetik a nagy IT Összefogást, ahol cégek csapatostul nevezhetnek weboldalak akadálymentesítésére. Ezzel nemcsak jót tesznek, de megmutathatják, hogy miként viszonyulnak és állnak hozzá egy elsőre talán ismeretlennek tűnő problémához.

Borítókép: Az első három helyezett, középen a verseny legjobbja, Borbély Zsófia

