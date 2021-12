Egyszerűbb lesz napelemre pályázni

Semmilyen előleget ne adjon a kivitelezőnek! – figyelmeztetett Stei­ner Attila a hamarosan megnyíló óriási napelemes pályázat kapcsán a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Az államtitkár jelezte: az esetleges előleget a kivitelezők közvetlenül a támogatótól kapják meg utalás formájában, azt nem a pályázóknak, családoknak kell kifizetni. Beszámolt arról is, hogy néhány ponton módosult a pályázati kiírás, így tovább egyszerűsödött a jelentkezési folyamat.

Az eddigi legnagyobb léptékű, kétszázmilliárd forint keretösszegű lakossági napelemes pályázat nagyjából egy hónappal ezelőtti meghirdetését társadalmi egyeztetés előzte meg, de azóta is érkeztek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fontos észrevételek, tapasztalatok. Ezek alapján olyan kisebb módosításokat hajtott végre a tárca a kiírásban, amelyek egyértelműsítik a feltételeket, illetve egyszerűbbé teszik az adminisztrá­ciót, de egyszersmind a felhívás szövege is gördülékenyebbé vált – számolt be a Magyar Nemzetnek Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár.

Könnyítések sora

A legfontosabb változások között említette, hogy

az energetikai tervezésre eddig a támogatási összeg öt százalékát lehetett fordítani, azonban a beérkezett észrevételek alapján tíz százalékra emelkedett ez az arány.

Emellett a műszaki mutatókban olyan változtatásokat eszközöltek, amelyek megkönnyítik a tervezést. Ezek kevésbé a pályázókat, mint inkább a kivitelezőket érintik.

– A lakossági pályázat módosításával tisztázzuk azt is, hogy bármilyen jogcím alatt folyósítanak nyugdíjat, az figyelembe vehető a pályázó jogosultságának megállapításakor. Találkoztunk ugyanis olyan értelmezéssel, amely kérdéseket vetett fel, ezért most egyértelműsítjük a feltételt – részletezte Steiner Attila. Hangsúlyozta: a főbb keretek nem változnak, így a pályázat megnyitásának december 6-i dátuma sem. A megyénkénti ütemezésben megnyíló pályázati kitöltő programba a jelentkezők az ügyfélkapun keresztül léphetnek majd be, ezért az államtitkár felhívta az érintettek figyelmét, győződjenek meg arról, hogy ­rendelkeznek-e ügyfélkapus regisztrációval. Steiner Attila azt is kiemelte, hogy

a pályázatok benyújtásának sorrendje, gyorsasága semmilyen szempontból nem számít a pályázatok elbírálásánál, ugyanis minden benyújtott támogatási kérelmet kiértékelnek, ezt követően alakul ki egy sorrend, és születnek meg a támogatói döntések. A pályázatokat objektív pontozásos rendszer alapján bírálják el, amelyben előnyt élveznek a gyermeket nevelők és a fejlesztendő járásokban élők.

Néhányan visszaélnek a helyzettel

Ezek mellett egy aggasztó jelenségre is felhívta a figyelmet az államtitkár. – Azzal, hogy beindult a pályázat előkészítése a magánszemélyeknél, sajnos több visszaélés híre is eljutott hozzánk. Ezekre a rossz gyakorlatokra szeretnénk mi is figyelmeztetni a pályázókat. Egyes kivitelezők ugyanis a pályázat benyújtásához nem szükséges személyi adatokat, egyes esetekben a magánszemélyek ügyfélkapus belépési ada­tait is elkérik azért, hogy megpróbálják megállapítani, a jelentkező esélyes-e a támogatás elnyerésére.

Ez adatvédelmi aggályokat is felvet, hiszen a vállalkozó nem kérhet ilyen adatot a pályázótól – őket arra kérjük, hogy csak a felhíváshoz közzétett kivitelezői szerződéssablon kitöltéséhez szükséges információkat adja át a kivitelezőknek – nyomatékosította a szakpolitikus.

– Előfordul az is, hogy már a helyszíni felmérésért is komoly, több tízezer vagy akár százezer forintos tételeket kérnek el a kivitelezők, ami a pályázat meghirdetése előtt nem volt gyakorlat. A pályázóknak azt javasoljuk, hogy ilyen esetben forduljanak másik kivitelezőhöz a pályázati oldalon regisztrált, immár több mint ezer vállalkozó közül, ugyanis az előre elkért összegek nem lesznek elszámolhatók. Korábban már a minisztérium is felhívta a figyelmet arra, hogy előzetes költségek nem kérhetők el a pályázóktól – hangsúlyozta Steiner Attila, majd további példát is említett.

– Az is előfordult, hogy a pályázat­írásért kérnek a kivitelezők pénzt. Mindenkit arra buzdítanék, hogy semmilyen körülmények között, semmilyen jogcímen ne fizessen ki ilyesmit a vállalkozóknak, ugyanis ezek nem elszámolható költségek, és nem garantálják a pályázat pozitív elbírálását – részletezte az államtitkár, hozzátéve, hogy ha bármilyen segítségre volna szüksége a pályázónak, a lebonyolító Építésügyi Minőség-ellenőrző Innová­ciós NKft.-hez (ÉMI) fordulhat kérdéseivel. Steiner Attila hangsúlyozta, hogy éppen ezért nem tartja szükségesnek, hogy bárki a pályázat előkészítéséért fizessen, ugyanis az ÉMI ügyfélszolgálata mellett a Széchenyi Programiroda regionális irodáiban is ingyenes segítséget nyújt. A pályázattal kapcsolatos minden fontos tudnivaló a Napelem.palyazat.gov.hu oldalon található. – Itt a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeit is közzétettük, amelyeknél a pályázat során esetlegesen tapasztalt tisztességtelen kivitelezői gyakorlatokat lehet jelezni – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Segítség az alacsony jövedelműeknek

Végezetül reagált azokra a nemrégiben baloldali médiafelületeken megjelent felvetésekre, amelyek szerint a pályázat által megcélzott alacsonyabb jövedelmű rétegnek nem kedvez a konstrukció.

– Ez nem igaz, hiszen a pályázat kifejezetten az alacsonyabb jövedelműek támogatását célozza.

A támogatás igénybevételéhez az ingatlan tulajdonosai 2020. évi összevont jövedelmének egy főre jutó összege ugyanis nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. Két csomag érhető el a pályázatban: az egyik egy egyszerű napelem-telepítésre, a másik pedig egy komplex fűtés-korszerűsítésre szól. Ez utóbbinak épp az a lényege, hogy a fűtéshez szükséges villamos energiát részben a saját háztetőjén termeli meg a nyertes pályázó, vagyis ennyivel kevesebbet kell majd fűtésre és villamos energiára költenie. Értelemszerűen az ingatlannak alkalmasnak kell lennie a beruházásra. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a valaha volt legjelentősebb, alacsony jövedelmű háztartások energiafüggetlenségét növelő program, ráadásul az első pályázat, amely százszázalékos támogatást biztosít a családoknak a napelem-telepítéshez – zárta szavait az államtitkár.

