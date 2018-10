Európában nálunk a legolcsóbb a gáz a fogyasztók számára

A fogyasztók számára Európában Magyarországon a legolcsóbb a gáz - közölte Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője az M1 csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Hozzátette: a villamos energia Európában a negyedik legolcsóbb, míg uniós szinten a harmadik legolcsóbb Magyarországon a fogyasztók számára.

A szóvivőt annak kapcsán kérdezték, hogy a legfrissebb adatok szerint jelentősen, 73 milliárdról 33 milliárd forintra csökkentek a magyarországi fogyasztók közüzemi tartozásai. Scherer Zsolt kiemelte, hogy a kikapcsoltak száma is csökkent, és a tartozások körülbelül egyharmada is 30 napon belüli.

A szóvivő szerint ennek fő oka a rezsicsökkentés, de szerepet játszottak a javuló életkörülmények is. Azt is elmondta, hogy változott a fogyasztók hozzáállása: ha az emberek ki tudják fizetni a rezsit, ki is fizetik.

