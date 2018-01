Fazekas: a mezőgazdasági beruházások hét év alatt mintegy 33 százalékkal nőttek

A mezőgazdasági beruházások hét év alatt, 2010 és 2017 között változatlan áron mintegy 33 százalékkal növekedtek – mondta a földművelésügyi miniszter szerdán Budapesten, a 36. Agromashexpo és a 8. Agrárgépshow kiállítás megnyitóján.

Fazekas Sándor elmondta, a mezőgazdaság korszakváltás előtt áll, mivel a digitalizálás rendkívüli módon terjed ebben az ágazatban is. Ezért van nagy jelentősége, hogy a magyar mezőgazdaság beruházásra és gépvásárlásra a múlt évben mintegy 340 milliárd forintot fordított, ami mintegy 20 százalékkal magasabb érték az előző évinél – közölte.

Hozzátette:

a kormány az Irinyi tervvel támogatja a magyar mezőgazdasági gépgyártás megerősítését, a magyar nemzeti összterméken belül az iparból származó bevétel további növekedése érdekében.

Kifejtette, a terv elősegíti az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését, ami kedvezően hat a versenyképességére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az agrártárca irányítója rámutatott: a versenyképesség növeléséhez a magyar agráriumnak égető szüksége van a fejlett hazai mezőgépiparra. Aláhúzta:

a két ágazat, a mezőgazdaság és a mezőgazdasági gépgyártás egymást erősítik. Az agrárgazdaság növekvő bevételei javítják a gépkeresletet, a mezőgazdasági gépfejlesztés pedig tovább növeli az ágazati hozamokat

– mondta.

Kifejtette, a külföldi gyártók számára is fontos a magyar piac, amit mutat az is, hogy sokan kiállítanak itt. A belföldi gépgyártó vállalatok is szinte teljes számban jelen vannak, akik elsősorban a belföldön jelentkező igények figyelembe vételével fejlesztik termékeiket – mondta.

Megemlítette: a múlt évben jelentősen emelkedtek a traktoreladások, összhangban a beruházások és a gépeladások növekedésével. A traktoreladások száma megközelítette a kétezret Magyarországon, értékük pedig mintegy 38 milliárd forintot tett ki.

A miniszter szerint a digitalizálás hatásainak teljességét ma még szinte lehetetlen felmérni, de azzal lehet és kell számolni, hogy a termelési technológiákat és folyamatokat, a vezetői döntéshozatalt és a termékpályák működését jelentősen átalakítja.

Úgy vélte, a precíziós mezőgazdasági technológia használata Magyarországon még nem általánosan elterjedt, de az utóbbi két-három évben alkalmazásának folyamata felgyorsult.

Fazekas Sándor megemlítette: a vidékfejlesztési program jelentősen segíti ezt a folyamatot, mivel például kertészeti gépekre eddig több mint 3400 kérelmet támogattak mintegy 22 milliárd forint értékben. A szántóföldi növények tárolási és szárítási kapacitásának folyamatos fejlesztése érdekében pedig összesen mintegy 35 milliárd forintot különítettek el.

A kiállításon több mint 300 kiállító mintegy 40 ezer négyzetméteren mutatja be újdonságait.

Az agrárium legnagyobb belföldi kiállításához az idén is csatlakozott kísérőrendezvényként a szőlészet és pincészet, valamint a magyar kert szakkiállítás.

Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója bejelentette, hogy kormányzati segítséggel megújul a kőbányai vásárközpont, ezért jövőre várhatóan kisebb területen tudnak majd bemutatókat tervezni. A vásárközpont megújulása után nemcsak a mostani pavilonok kapnak új külsőt, hanem három új pavilont is építenek.

Borítókép: Mezőgazdasági gépeket néznek érdeklődők a 36. Agromashexpo és a 8. Agrárgépshow kiállításon a fővárosi Hungexpón 2018. január 24-én.

MTI Fotó / Kovács Tamás