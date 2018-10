Gyára lesz a bükki füvesember körül kiépült családi vállalkozásnak

A beruházáshoz az Irinyi programban 50 százalékos támogatással a kormány is hozzájárul.

Új gyártóegység építésébe kezd a gyógynövényes készítményeket előállító bükkszentkereszti Pharmaherb Kft., a létesítmény alapkövét csütörtökön tették le a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen.

Lopes-Szabó Zsuzsanna, a kft. ügyvezető tulajdonosa elmondta: az 585 négyzetméter alapterületű logisztikai központ első eleme annak a csaknem 400 millió forintos beruházásnak, amely a tervek szerint 2020-ra készül el, az új épületkomplexumban feldolgozó-, csomagoló üzem és irodák lesznek.

A beruházáshoz az Irinyi programban, 50 százalékos támogatással a kormány is hozzájárul, mivel a hátrányos helyzetű régióban „égetően szükséges” a helyi vállalkozások támogatása, amelyek munkalehetőséget nyújtanak a lakosságnak – tette hozzá.

A Pharmaherb Kft. teljes egészében családi vállalkozás, amely eddig kizárólag önerőből fejlesztett. A község legnagyobb munkaadója és egyben adófizetője a Szabó György (a „bükki füvesember”) nevéhez fűződő vállalkozás, amely szinte csak helybélieket alkalmaz, jelenleg negyven embert, akiknek a száma a beruházás befejezése után 5-10-zel nőhet.

A beruházásra egyrészt azért volt szükség, hogy a növekvő belföldi igényeket ki tudják elégíteni, másrészt, hogy éljenek azokkal az export-lehetőségekkel, amelyeket az eddigi kapacitáshiány miatt vissza kellett utasítaniuk – mondta az apja örökségét az üzleti világ környezetében is megőrizni kívánó Lopes-Szabó Zsuzsanna.

A bükki füvesember most már üzleti értelemben is értelmezhető örökségéről korábban mi is többször írtunk.

Gyuri bácsi a gyógynövények feldolgozásának menetébe egy egész stábot beavató fellépését itt kísérheti figyelemmel, a kilencvenedik születésnapját köszöntő interjúja feldolgozását pedig itt olvashatja.

Névjegy Szabó György, Gyuri bácsi Miskolcon született 1928. április 15-én. A „bükki füvesember” a magyar népi gyógyítás egyik legismertebb művelője, évente mintegy száz előadást tart a gyógynövényekről és azok különböző betegségek elleni hatásairól. Immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a rendkívül népszerű, sok ezer látogatót vonzó Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokat. Munkásságát számos díjjal ismerték el.