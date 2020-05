Hatalmas a kereslet a Diákhitel plusz iránt

A közlemény szerint a kamatmentes és teljesen szabad felhasználású kölcsön segítséget nyújthat minden olyan felsőoktatási hallgatónak, aki a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt most pénzügyi nehézségekkel szembesül.

„Sok fiatal dolgozik a tanulmányai mellett, és sokuknak most nincs lehetőségük folytatni ezt. Másoknak a családja tud most kevesebb támogatást biztosítani – a Diákhitel Plusz nekik is lehetőséget jelent”