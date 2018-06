Hazánknak elfogadhatatlan az uniós agrárpolitikai források csökkentése 

Magyarország szerint a Közös Agrárpolitika (KAP) finanszírozására javasolt uniós költségvetés nem elegendő, különösen úgy, hogy a június elsején megjelent jogszabályi javaslatok lényegesen több terhet rónának a gazdákra és bonyolultabbá tennék a jelenleg működő rendszert - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

A szaktárcának az uniós mezőgazdasági miniszterek keddi, szófiai tanácskozása után kiadott szerdai közleménye szerint a 2014-2020-as időszakhoz képest jelentős változást jelent, hogy a KAP stratégiai tervek bevezetése miatt a közvetlen támogatások rendszerét és a vidékfejlesztésre vonatkozó szabályokat közös rendelet szabályozná. Az államtitkár szerint a támogatások elosztásának új modellje, az úgynevezett stratégiai tervezés nem egyeztethető össze a területalapú kifizetések logikájával, és mind a tagállamok, mind a gazdák esetében az adminisztratív terhek jelentős emelkedéséhez vezethet.

Feldman Zsolt hangsúlyozta, hogy ellenezni fognak minden olyan javaslatot, amely tovább bonyolítja a rendszert, hiszen az elmúlt években hatalmas erőfeszítéseket tettek az agrárpolitikai szabályozás egyszerűsítésére, a gazdabarát támogatási rendszer megvalósítására.

Az államtitkár szerint már most látható, hogy az egyes ágazatokat – így különösen a tejelő és húshasznú szarvasmarhatartókat, a juhtartókat, a kertészeket vagy a fehérjenövényt termesztő gazdálkodókat – segítő, termeléshez kötött támogatások jelenlegi támogatási szintjének megtartása nehéz feladatnak ígérkezik. A többi, érintett tagállammal együttműködésben mindent megtesznek majd e támogatások szintjének megőrzése érdekében.

Az agrárminiszterek az elnökséget ellátó bolgár miniszter javaslatára a mezőgazdasági generációs megújulás kérdéséről is egyeztettek. Feldman Zsolt ennek kapcsán közölte, hogy Magyarország már most is kedvez támogatási rendszerében a fiatal gazdálkodóknak, de kiemelten fontos, hogy a KAP segítve a generációváltást még szélesebb eszköztárat biztosítson a fiatal gazdák támogatására – olvasható a tárca közleményében.

Borítóképünkön öntözőpisztolyt állít be egy mezőgazdasági munkás egy kukoricaföldön.

MTI Fotó: Balázs Attila