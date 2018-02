Idén újabb utasforgalmi rekord születhet Ferihegyen

Soha nem látott ütemben nőtt tavaly a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma, ami így meghaladta a 13,1 millió főt. A 14,5 százalékos növekedési ütem majdnem két és félszerese az uniós repülőterek átlagának. A trend folytatódhat, és az utasok száma elérheti a 14 millió főt.

Ebben kiemelkedő szerepe volt a kedvező európai és a magyar gazdasági folyamatoknak, az alacsony kerozinárnak, a kedvezően alakuló euró/forint árfolyamnak – mondta a Világgazdaságnak Hardy Mihály, a repteret működtető Budapest Airport kommunikációs vezetője, aki szerint mindezeken túl

a kiemelkedően jó magyarországi turisztikai kínálat,

a turizmus jó ár/érték aránya, illetve

az olyan nagy rendezvények, mint a Sziget Fesztivál, a Forma-1 vagy a Fina Világbajnokság is sokakat ültetett repülőre.

A növekedésből a hagyományos és a diszkont légitársaságok egyaránt kivették részüket, és nemcsak új járatok nyíltak, hanem a meglévő útvonalakon is bővült a kínálat. Új szolgáltatók léptek be a piacra, illetve a már jelenlévők is bővítettek nagyobb kapacitású repülőgépekkel vagy járatszámnöveléssel. Így például jól teljesíttetek az Arab-öböl menti légitársaságok vagy a Lufthansa, amely szintén növelte budapesti jelenlétét.

Új járatokat indítanak

Idén további növekedésre lehet számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a légitársaságok ugyanis csak a nyári szezonban (március és október között) egymillió plusz ülőhelyet kínáltak fel a tavalyi év azonos időszakához képest, ami 75 százalékos kihasználtság mellett is minimum további 750 ezer utast jelenthet – mondta Hardy Mihály, aki szerint így idén várhatóan 14 millió utas fordulhat majd meg a budapesti repülőtéren.

A repülőtér magyarországi történetében először lesz egyszerre négy transzatlanti járat. A LOT május 3-án indítja New York JFK repülőtérre közlekedő járatát, 5-én pedig a Budapest-Chicago járatot üdvözölhetjük a LOT-nak köszönhetően. Ugyanezen a napon repül 2018-ban először az American Airlines philadelphiai járata, amely a nyári időszakban szolgálja ki az utasok igényeit. A Qatar Airways pedig 2018 nyarától két, nagyobb befogadóképességű Airbus A321 típusú géppel teljesíti a Qatar-Budapest távot, augusztus 1-jétől pedig ezek közül az egyik gépet egy jóval nagyobb típusra, Airbus A330-asra cseréli.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Wizz Air pedig márciusban a norvégiai Stavanger városába és Athénba indít járatot. A Ryanair ugyanettől az időponttól a spanyol baszkföldi tengerparti város, Santander lefedésével a Magyarországról elérhető nyaralóvárosok számát is bővíti. Ugyancsak újdonság a Wizz Air palettáján a májustól elérhető Budapest-Bázel útvonal. A Ryanair ugyancsak egy várhatóan igen népszerű üdülővárost vett fel budapesti menetrendjébe, március végétől ismét a ciprusi Paphosba repíti utasait.

Mindezek mellett a Lufthansa napi ötről hatra növeli a Frankfurtba közlekedő járatai számát, a brit Flybe pedig heti kettő helyett három gépet közlekedtet London Southend repülőtérre. A LOT pedig napi négy helyett öt járatot közlekedtet Varsó-Budapest között, miközben elindítja új krakkói járatát, mindjárt heti öt alkalommal. A Finnair szintén növeli (napi kettőről háromra) a Helsinkibe tartó járatok számát, amely azért értékes úti cél, mert a finn fővárosból számos távol-keleti városba tartó repülőre lehet átszállni. Az Aeroflot gépeivel pedig napi három alkalommal lehet eljutni az orosz fővárosba, ahonnan szintén jó átszállási lehetőség kínálkozik a világ számos országába tartó gépre.

Fejlesztések a reptéren

A Budapest Airport 2017-ben számos új beruházást indított, illetve adott át. Köztük a legfontosabb az új B oldali utasmóló, amelynek munkálatai tavaly év elején kezdődtek, és a tervek szerint idén a nyári forgalmi időszakban már át is adják a forgalomnak a létesítményt. Ez lesz a transzatlanti járatok dokkolója, ahol a nem schengeni utasokat szolgálják majd ki. Az utasélményt javítja a megújult VIP-váró is, ahová – díj ellenében – bárki betérhet.

Szintén az utasok jobb kiszolgáláshoz járul hozzá a nemrég átadott repülőtéri szálloda, és ugyancsak ezt szolgálja a Sky Court galériájának megújítása is – mondta Hardy Mihály, akitől azt is megtudtuk, hogy idén elkezdődik a reptéren a Cargo City építése is, amire a magyar gazdaságnak szüksége van, és a reptéri cargo forgalom is indokolja ezt, hisz tavaly 13,4 százalékos növekedés eredményeként 127 ezer tonna áru érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Ez a fejlesztés pedig újabb cargo járatokat hozhat a budapesti repülőtérre.

Borítóképünkön utasok szállnak fel egy repülőjáratra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2017 októberében.

MTI Fotó: Kovács Tamás