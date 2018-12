Jövőre hatmilliárd jut az építőipari vállalkozások modernizációjára

Folytatódik az építőipari vállalkozások modernizációját támogató program, amelyre jövőre hatmilliárd forint jut; a kiírás várhatóan februárban jelenik meg a kormány honlapján – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára sajtótájékoztatón.

A kormány építőgazdasági stratégiájának egyik fontos eleme, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozásokat megerősítse, ezek fejlesztésére, technológiaváltására 28 milliárd forintot biztosít a következő években – közölte György László még csütörtökön.

Az összegből idén 16 milliárd forintot ítéltek oda két kiírás keretében. Egyedi kérelmek alapján a 10 és 250 fős vállalatok jelentkezhettek a kivitelezői és tervezői szektorból, a támogatást elsősorban gépek, eszközök beszerzésére lehetett fordítani, de szoftverek vásárlása is támogatható. Idén 322 kérelem érkezett be a kiírásokra, amelyek közül több mint 170-et támogatnak – tette hozzá.

György László kiemelte, hogy a pályázat alapvető feltételein jövőre nem változtatnak, azonban a tervek között szerepel, hogy olyan komplex támogatási kérelmet is befogadjanak, amely teljes értéklánc-szemlélet mentén, akár több, egymás munkájára építő vállalat számára együttesen nyújt segítséget modernebb technológiák alkalmazásához. Emellett jövőre is fenntartják azt a lehetőséget, hogy a támogatási összegekből beruházásmenedzsment-képzés is finanszírozható legyen – sorolta.

Az államtitkár szerint látható, hogy az építőipari kiírásban részt vevő vállalkozások legalább 15-20 százaléknyi termelést, kapacitásbővülést vállaltak jövőre. A támogatás biztosításának várható hatása, hogy az építőipar vállalatszerkezete is átalakul, ugyanis jelentős számú a négy-hat vagy hat-kilenc dolgozóval működő vállalkozás Magyarországon: a 101 ezer építésgazdasági vállalkozásból 97 ezer tíz munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozás.

Kitért arra is, hogy jó évet zárt az építőipar: a termelés értéke közel negyedével, 23 százalékkal bővült 2018-ban tavalyhoz képest. Emellett régen látott mértékű megrendelés-állománnyal rendelkezik az ágazat, 2023-ig mintegy 25 ezer milliárd forint értékű építőipari beruházás valósul meg Magyarországon. Ezek a beruházások közvetlenül és közvetve hozzájárulnak az életminőség javulásához – jegyezte meg.

Borítókép: Az épülő Etele Plaza az alapkőletételi ünnepség napján a XI. kerületi Etele úton 2018. november 7-én

