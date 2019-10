Jövőre tovább drágul a fuvarozás

Átlagosan 8 százalékkal emeli 2020-as szolgáltatási díjait a Rail Cargo Hungaria Zrt., a közúti fuvarozásban 15-20 százalékos emelés lenne indokolt.

A Rail Cargo Hungaria (RCH) jövőre átlagosan 8 százalékkal dolgozik drágábban, mint az idén. A legnagyobb hazai vasúti áruszállító társaság már érzi a nemzetközi acél-, gép- és autóipar recesszióját, amely Körös Norbert vezérigazgató szerint jelentősen hat az egyéb beszállítói ágazatok fuvarozási igényeire. Így az RCH idei várható teljesítménye 31 millió tonnára csökken a múlt évi 32 millió, és a 2017-es csaknem 33,2 millió tonna után. Még nem tudni, hogy a többi magyarországi vasúti árufuvarozó mekkora emelésre készül (az egyeztetések még tartanak), de a korábbi években a piacvezető társasághoz hasonlóan alakították az áraikat.

A közúti árufuvarozásban a mainál 15-20 százalékkal magasabb tarifákra lenne szükség, mert az előző években nem sikerült érvényesíteni az indokolt két számjegyű emelést, ami miatt az érintett társaságok árbevétel-arányos adózás előtti eredménye 1-4 százalékra esett

– tájékoztatta a Világgazdaságot a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) megbízott főtitkárhelyettese, Árvay Tivadar, és megjegyezte, hogy az ilyen szerény mértékű nyereséget egy kisebb, egy-három járművel dolgozó cégnél már elviszi egyetlen kamion nagyobb javítási költsége, például motorcseréje, márpedig az MKFE tagságának meghatározó része ekkora vállalkozásokból áll.

Bár a nagyobb fuvarozók nem ennyire kiszolgáltatottak, a működésük nem képzelhető el a kisebbek nélkül.

A másik ok a tarifaemelésre a költségek további emelkedése. Ez főként a megemelt útdíjból, a tengely­súlymérő rendszerrel összefüggő kiadásokból és a harmadik uniós mobilitási csomag miatti pluszráfordításokból adódik – ha a csomagot a tervezett formájában vezetik be. További gond, hogy mivel a csomag által előírt költségnövelő – és a hivatalos magyar álláspont szerint lényegében piacvédő – intézkedések a harmadik országok fuvarozóira nem vonatkoznak, azok a csomag bevezetése után is versenyképesek maradhatnak.

