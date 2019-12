Magasabb növekedés mellett csökkenő hiány és államadósság várható

A korábbi becsléseknél magasabb a magyar gazdaság idei növekedése.

A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi becsléseknél magasabb, illetve összhangban áll a különféle hazai és nemzetközi várakozásokkal.

A költségvetési politika legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a kormányzati ciklus végére az államháztartás egyensúlyközeli helyzetbe, a GDP-arányos államadósság 60 százalék alá kerüljön – olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében.

A korábbi évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium idén is közzétette decemberi Makrogazdasági és költségvetési prognózisát, amely a konvergenciaprogram aktualizált kormányzati előrejelzéseit tartalmazza a 2019 és 2023 közötti időszakra vonatkozóan. A magyar gazdaság eddigi teljesítménye és az államháztartás adatai is megerősítik a tavaszi dokumentumban közölt prognózis megalapozottságát, valamint a mutatók előrevetítve is kedvező alakulását.

Mint ismeretes,

a bruttó hazai termék 2019 első háromnegyed évében 5,1 százalékkal bővült, az államadósság aránya ugyanebben az időszakban 68,1 százalékra mérséklődött a tavalyi 70,2 százalékról.

szaktárca legfrissebb becslése szerint ez utóbbi az év végére 67 százalékos, míg 2020-ban 66,3 százalékos szintre csökkenhet, miután a gazdasági növekedés idén 4,9 százalékra, jövőre pedig 4,0 százalékra várható. Ezt követően továbbra is az uniós átlagot érdemben meghaladó mértékben, négy százalék körül alakulhat a GDP-bővülés. Emellett

az adósságráta még ebben a kormányzati ciklusban a maastrichti 60 százalékos szint alá kerülhet.

Az uniós módszertan szerint erre az évre kitűzött 1,8 százalékos államháztartási hiánycél tartható, míg a 2020-as költségvetés 1 százalékos hiánnyal számol. Az államháztartás egyensúlyi helyzete 2023-ra érhető el.

A PM szerint 2019 és 2023 között a munkaerőpiaci folyamatok változatlanul kedvező tendenciát vetítetnek előre, hiszen az emelkedő foglalkoztatottsághoz alacsony munkanélküliség párosul. Az átlagkeresetek

idén 10,8 százalékkal,

2020-ban 9,3 százalékkal emelkedhetnek.

Emellett az infláció

ebben az évben 3,4 százalékot,

jövőre 2,8 százalékot érhet el,

míg ezt követően 3 százalékos szint körül alakulhat.

A növekedésösztönző és adócsökkentést szem előtt tartó gazdaságpolitika továbbra is biztosítja az államháztartás stabilitását, valamint a magyar családok élethelyzetének folyamatos javulását.

Az elért eredmények megvédését és az uniós átlagot továbbra is meghaladó növekedés fenntartását a már elindult, illetve jövőre tervezett gazdaságvédelmi intézkedések segítik – áll a PM közleményében.