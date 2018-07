Májusban nőtt az ipari termelés

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban az előző hónaphoz viszonyítva 1,9 százalékkal nőtt.

Idén májusában az ipari termelés volumene 0,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 3,8 százalékkal emelkedett – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) beszámolójából.

A termelés az év első öt hónapjában 3,1 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban az előző hónaphoz viszonyítva 1,9 százalékkal nőtt.

Péter Virovácz, az ING elemzője szerint az idei év első négy hónapját figyelve elmondható, hogy

bár hónapról hónapra megfigyelhető némi ingadozás az éves növekedési adatokban, a termelés volumene gyakorlatilag január óta stabil, vagyis úgy tűnik, hogy az iparvállalatok nem igazán tudják már érdemben tovább emelni a kibocsátást.

Az új kapacitások pedig továbbra sem léptek be a termelésbe, amely talán az év második felében hozhat némi változást. Hozzátette, hogy a BMI és egyéb bizalmi indikátorok is arra utalnak, hogy a jövőben felpöröghet az ipar, de most a kapacitáskorlátok egyértelműen fékezik a teljesítményt.

Ezzel egyre inkább távolodunk attól, hogy sikerüljön felülmúlni a 2017-es közel 5 százalékos növekedést az iparban – mondta a szakértő.