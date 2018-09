Már a háztartások 61 százaléka kap e-számlát aktuális díjairól

A háztartások 49 százaléka már vegyesen, azaz elektronikusan és papíralapon is megkapja a számlákat, további 12 százalék pedig kizárólag e-számlán értesül a szolgáltatóknak fizetendő aktuális díjairól - derül ki a Díjnet Zrt. ezer fős mintán elvégzett, reprezentatív online kutatásából.

A Díjnet felmérése szerint a havi rendszeres számlákat ugyanakkor továbbra is leggyakrabban postai csekkel fizetik ki, a lakosság 67 százaléka még rendszeresen használja ezt a fizetési módot, 2017-ben is még több mint 200 millió csekket fizettek be a postákon. Eseti banki átutalást a lakosság 49 százaléka, csoportos beszedési megbízást 43 százaléka, míg bankkártyás fizetést 28 százaléka alkalmaz. A mobiltelefonos applikációval egyelőre mindössze a lakosság 6 százaléka egyenlíti ki közüzemi díjait.

A közlemény idézi Garamszegi Tamást, a Díjnet Zrt. vezérigazgatóját, aki szerint bár a lakosság számlafizetési gyakorlata konzervatívnak tekinthető, észrevehető az, hogy egyre inkább a modernebb eszközöket használják a számlák kiegyenlítésekor. Öt évvel ezelőtt egy hasonló mintában még a háztartások 80 százaléka használta a sárga csekket, ugyanakkor a banki átutalással, valamint csoportos beszedési megbízással is mindössze a lakosság negyede élt, a bankkártyás fizetést mindössze 15 százaléka választotta – tette hozzá a vezérigazgató.

A Díjnet Zrt. Magyarország egyik vezető független e-számlakezelési szolgáltatása. A Magyar Posta és a Takarék Csoport közös tulajdonában álló társaság ingyenes szolgáltatás keretében egyetlen felületen teszi lehetővé különböző közüzemi, telekommunikációs és biztosítási szolgáltatók magánügyfelei számára, hogy számláikat elektronikus formában tekintsék meg, illetve egyenlítsék ki.

A Díjnet regisztrált ügyfeleinek száma 2017 végére meghaladta a 600 ezret. A rendszeren keresztül bemutatott számlák száma 8,6 millió volt, ebből 4,4 millió számlát a rendszeren belül bankkártyával, mobiltelefonos fizetéssel, internetbanki fizetéssel, illetve csoportos beszedési megbízással rendeztek az ügyfelek.