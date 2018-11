Mit kell tudni a magyar aranytartalékról?

A világon eddig kibányászott összes arany elfér egy huszonegy méter élű kockában.

Ez körülbelül egy tízemeletes háznak felel meg – árulta el Varga Levente, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója, aki a megnövelt magyar aranytartalékról beszélt az Origónak.

A külföldön kezelt aranytartalékkal kapcsolatban akadtak már korábban is hitelességi válságok más külföldi jegybankoknál, mint például Németországban vagy Svájcban, így egy bizalomerősítő funkciót tud a jegybank azáltal ellátni, hogy az aranytartalékát egyrészt növeli, másrészt az az ország területén található, megfelelő biztonsági protokollok betartása mellett – hangsúlyozta az igazgató.

Az emberiség története óta összesen körülbelül 187 ezer tonna aranyat bányásztak ki.

Ez nagy számnak tűnik, ugyanakkor a világon összesen kibányászott arany elfér egy huszonegy méter élű kockában. Ez körülbelül akkora, mint egy tízemeletes ház. (1 m3 arany súlya ugyanis 19.32 tonna.)

Az aranyat felhasználása szerint a következőképpen lehet megkülönböztetni: kereskedelmi forgalomban található arany, amelyet ékszerek készítéséhez használnak fel; ipari arany és jegybanki tartalékképzéshez felhasznált arany.

A London Good Delivery Standardnak megfelelő aranyrúd, megfelelő tűréshatáron belül, hozzávetőlegesen 400 trójai unciának felel meg.

Ez 11 és 13 kiló közötti aranyrudat jelent ebben az esetben. Magyar forintban a jelenlegi árfolyamon számolva 130 millió forint körüli értéket képvisel. A méretei: közel 28 centiméter hosszú, 6-7 centiméter széles és nagyjából 4 cm magas. Látható rajta annak a kohónak a pecsétje, ahol készült.

Kizárólag olyan aranyrúd nyerheti el a London Good Delivery Standardet, amely a London Bullion Market Association által minősített eljárás szerint készül.

Sorszámmal kell megjelölni magát az aranyrudat, a gyártási évet is föl kell rajta tüntetni és a tisztaságát is. A Magyar Nemzeti Bank csak és kizárólag ilyen minősítésű aranyrudakkal rendelkezik, aminek az is eleme, hogy

legalább 99 és fél százalékos tisztaságú legyen az arany, amit ebbe a rúdba beöntenek.

Az aranytartalék mostani mennyiségével a korábbi sereghajtóból a stabil középmezőnybe lépett előre a jegybank. Az utóbbi pár évben az arany tartalékképző szerepe erősödik nemzetközi szinten, a 2008-as válság óta nő a jegybankok aranyban képzett tartaléka, amihez a legutóbbi akvizícióval csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank – tette hozzá Varga Levente.

