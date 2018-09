Nagy István: átlagon felüli lehet az almatermés

Fontos, hogy a termelő és a fogyasztó is jól járjon, a termelő megkapja a ráfordított összeget, tisztességes nyeresége is lehessen, a fogyasztó pedig minél olcsóbban jusson a gyümölcshöz.

Idén a tízéves átlagnál mintegy 25 százalékkal magasabb, 730 ezer tonna almatermés várható, ennek 25-30 százaléka étkezési, 70-75 százaléka ipari alma – mondta Nagy István agrárminiszter hétfőn az őszi almafogyasztást ösztönző kampány nyitó sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Elmondta, kiemelten fontos, hogy a magyar almatermesztés jobban igazodjék a piac igényeihez, ezzel növelve a versenyképességét és az ehhez hozzájáruló termesztéstechnológia színvonalát. Ezáltal a termelők kisebb egységnyi önköltséggel, nagyobb hatékonysággal tudnak termelni.

Fontos, hogy a termelő és a fogyasztó is jól járjon, a termelő megkapja a ráfordított összeget, tisztességes nyeresége is lehessen, a fogyasztó pedig minél olcsóbban jusson a gyümölcshöz –

tette hozzá.

Leszögezte, a kormányzat támogatja az egészségtudatos életmódot, amelynek egyik fontos eleme a magyar zöldség és gyümölcs fogyasztásának ösztönzése, már egészen kisgyermekkortól. Ezért is támogatják kiemelten az iskolagyümölcs-programot, amelynek legnépszerűbb terméke az alma.

A szaktárca mindent megtesz annak érdekében, hogy az étkezési alma megközelítse az ipari alma arányát, valamint növekedjen az étkezési alma termesztési területe – tette hozzá a tárcavezető.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke elmondta, hogy az étkezési alma betakarítása idén a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A nyár végi aszályos időszak miatt néhol – különösen ott, ahol nincs lehetőség öntözésre – kisebb lehet az almák mérete, így még némileg bővülhet az ipari alma kínálata.

Az étkezési alma felvásárlási ára kilogrammonként 60-80 forint

– tette hozzá.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a 15 évvel ezelőtti, 30 kilogrammot kitevő átlaghoz képest a magyar almafogyasztás megfeleződött, miközben a felmérések szerint a magyar lakosság mintegy 30 százaléka nem fogyaszt rendszeresen gyümölcsöt.

Kitért arra is, hogy az AMC a következő hetekben a fogyasztás ösztönzése érdekében Budapesten gerilla-kóstoltatásokat, míg a legtöbb almatermesztő megyében olyan rendezvényeket szervez, amelyek az almafogyasztás kultúráját mutatják be, valamint a termelők is lehetőséget kapnak az értékesítésre.

Hunyadi István, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Terméktanács szakmai igazgatója ismertette, hogy Magyarországon az alma termőterülete mintegy 27 ezer hektár. Kitért arra is, hogy a legnagyobb terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, ahol több mint 17 ezer hektáron termelik az almát. Az alma az összes gyümölcstermő terület több mint 30 százalékát foglalja el, nagyobb részét ipari almaként termelik – mondta.

Az almát népszerűsítő kampány az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Terméktanács együttműködésével valósul meg.

Borítókép: illusztráció / Shutterstock