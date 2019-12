Kifejezetten jó lesz az idei haltermés.

Nem emelkednek az árak az idei karácsonyi halszezonban, és bőséges lesz a kínálat – jelentette ki a Világgazdaságnak nyilatkozva Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-Hal) elnöke.

A lap szerdai számában az elnök kifejtette, hogy a hazai haltermelők sikeres évet zárnak, a termelés 3-5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, nem az egyedszám nőtt, hanem a körülmények javultak, így nagyobb súlyt értek el a halak.

A tógazdaságok erősítik a közvetlen értékesítést, egy kiló pontyot a termelők ezer forint körüli áron kínálnak.

Kedvező változás, hogy a magyarországi halfogyasztás folyamatosan nő, tavaly 6,7 kilogrammra emelkedett személyeként, de az elnök hangsúlyozta, hogy ez még mindig messze van a 22 kilós uniós átlagtól. A fogyasztás bővülésében a MA-Hal elnöke szerint szerepe van az uniós és hazai forrásból finanszírozott, 600 millió forintos Kapj rá! marketingkampánynak is. Továbbra is gondot jelent azonban a halfogyasztás szezonalitása. A kínálat megfelelő, a magyarországi haltermékekből bőven jut exportra is.

Németh István beszélt az ágazat problémáiról is, az alacsony jövedelmezőségről, a munkaerőhiányról és arról is, hogy a tógazdaságok nem kapnak normatív támogatást.