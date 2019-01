Növekedéssel számol Magyarországon az Opel

Az Opel szentgotthárdi motorgyárában új benzinmotor gyártása indul el az idén az év második felében, eközben a márka két új elektromos és több megújított modellel készül arra, hogy növelje értékesítését és piaci részesedését is Magyarországon.

Az Opel Magyarország honlapján közölte: 12 336 eladott autóval, 7,4 százalékos növekedéssel és 7,74 százalékos piaci részesedéssel zárták 2018-at. Megjegyezték: az eladások több mint 20 százaléka városi terepjáró (SUV) volt.

Bakai Gergely, az Opel Magyarország ügyvezetője tájékoztatása szerint megújul a haszonjármű portfólió, és felfrissítik személyautó-palettát is. A márka megjelenik egyebek mellett egy plug-in hibrid SUV-val és egy elektromos modellel, illeszkedve a stratégiába, amely szerint 2024-ig minden Opel modellnek lesz elektromos változata.

A közlemény emlékeztet arra, hogy 2017 márciusában jelentette be a PSA csoport megállapodását az Opel megvásárlásáról. Az azóta eltelt időszak gyökeres változásokat hozott az Opel életében. A megújuló termékpaletta már olyan platformokra épül, amelyek a hagyományos rendszereken kívül, plug-in hibrid és elektromos meghajtásra is képesek. Az együttműködés a fejlesztésben, beszerzésben és gyártásban is jelentős gazdasági előnyökkel jár, így már a tavalyi év első felében félmilliárd euró nyereséget tudott termelni az Opel – emelték ki.

A cégcsoport egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy Szentgotthárdon is fogják gyártani a PSA 1,2 literes, háromhengeres Pure Tech benzines turbo motorját. A tervek szerint szeptemberben készülnek el az első próbadarabok, és még az év vége előtt, decemberben elindul az új motorok sorozatgyártása Szentgotthárdon.