Októberben rekordot döntött a teherforgalom Ferihegyen

Az idei október minden idők legforgalmasabb hónapja volt a repülőtéren.

Rekordot döntött a cargo-forgalom októberben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a 13 313 tonna teheráru 22,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte pénteken a Budapest Airport pénteken.

Az év eleje óta 120 603 tonna volt a cargo-szektor teljesítménye, tavaly október óta pedig 144 017 tonnányi áru fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A Budapest Airport szeptemberben kezdte meg a Cargo City névre keresztelt árukezelő központ építését a 2A Terminálhoz közeli területen, Vecsés határában. A mintegy 10 milliárd forintos saját erőből finanszírozott beruházásban elsőként egy 20 000 négyzetméteres logisztikai raktárt, a hozzá kapcsolódó irodai központot, valamint egy 32 000 négyzetméteres beton előteret építenek, amelyen egyszerre két Boeing 747-8F típusú óriás teherszállító repülőgépet lehet párhuzamosan kiszolgálni. A beruházás várhatóan jövő év második felére készül el.

A légi teheráru-szállításban kis tömegű, de nagy értékű termékeket kell gyorsan és biztonságosan teríteni a világpiacon.

Ezek közé tartoznak a különleges szállítási körülményeket igénylő gyógyszerészeti termékek, az elektronikai ipar valamint a járműipari alkatrész beszállítók küldeményei. A hagyományos cargo-légitársaságok mellett az idén nyáron egyszerre négy transzatlanti járat is az észak-amerikai piacokkal kötötte össze a magyar gazdaságot, New York, Toronto, Chicago és Philadelphia is elérhetővé vált. Az ezekbe a városokba közlekedő utasszállító repülőgépek alsó rakterében járatonként akár 10-12 tonna áru is útra kelhet az utasok poggyászai mellett.