Óriási értékű beruházásokat valósítanak meg magyar vállalatok Szerbiában

Tizennyolc milliárd forint értékű beruházást hajtanak végre magyar vállalatok Szerbiában, amihez a magyar kormány 8,5 milliárd forint támogatást biztosít, és ezzel erősödik a szerb és a magyar gazdaság is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházások alapvetően a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és a mérnöki tudást igénylő iparágak területén valósulnak meg.

A magyar kormány összesen 10 milliárd forintos támogatási keretéből azok a magyar vállalatok részesülhetnek, amelyek Szerbiában hajtanak végre beruházásokat, építenek gyárakat, kezdenek termelő- vagy feldolgozó tevékenységet, és ezáltal növelik az exportkapacitásaikat. Kilenc vállalat pályázatát fogadták el.

A támogatással „nyilvánvalóan erősítjük a szerbiai gazdaságot is, ami a mi érdekünk, hiszen egy szoros egymásra utaltságban élünk itt, ugyanakkor erősítjük a magyar vállalatoknak az európai, sőt globális piacokon való jelenlétét, hiszen ha egy magyar vállalat már nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is tud komoly termelési tevékenységet folytatni, akkor az a nemzetközi piacokon való versenyképességét növeli, és a magyar gazdaságnak most erre van szüksége, hiszen új világgazdasági korszak jön, új verseny indul, és nagyon fontos, hogy a magyar vállalatok jó startpozícióval rendelkezzenek” – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország számára Szerbia az első számú kereskedelmi partner a Nyugat-Balkánon. A legtöbb magyar tőke Szerbiába érkezik, a két gazdaság újraindulása szempontjából ugyanazok a vállalatok játsszák a kulcsszerepet – mutatott rá.

Mint mondta: a legnagyobb magyarországi bank, az OTP a legnagyobb hitelállománnyal rendelkező pénzintézet Szerbiában, emellett pedig a legnagyobb magyar vállalat, a Mol történelmének legnagyobb szerbiai beruházását fejezte be a közelmúltban.