Palkovics: erősíteni kell a magyar tulajdonú vállalkozásokat

A kormány a közeljövőben az 52 milliárd euró uniós forrás 33 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja.

Szükség van arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a tavasszal leálló gazdaság újból magasabb fokozatba kapcsoljon, ehhez pedig meg kell erősíteni a magyar tulajdonú vállalkozásokat, ezáltal Magyarország megerősödve kerülhet ki a vírus okozta válságból – jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter szombaton Lentiben.

Palkovics László a város felújított inkubátorházának avatásán azt mondta, hogy a kormány a most záruló európai uniós elszámolási időszakban is a gazdaság fejlesztését tartotta elsődlegesnek, és ez hasonlóan alakul a következő hét évben is.

A 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló 52 milliárd euró uniós forrás 33 százalékát a gazdaságfejlesztésre, főként a kis- és közepes vállalkozások megerősítésére szánja Magyarország – közölte a miniszter.