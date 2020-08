Pénteken kiderül, hogy teljesített a válságban a magyar gazdaság

Pénteken közli a bruttó hazai termék második negyedéves előzetes adatát a Központi Statisztikai Hivatal. Varga Mihály pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a GDP tíz százalékkal is csökkenhet éves összehasonlításban. Májusban lassult a gazdaság visszaesése, a hónap végén pedig megfordult a trend, és júniusban pedig már az enyhe élénkülés jelei is mutatkoztak.

Nem számítanak sok jóra az elemzők a magyar gazdaság teljesítménye kapcsán, a második negyedév számait pénteken teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal – írja a Magyar Nemzet.

Az szinte biztos, hogy a bruttó hazai termék (GDP) éves alapon is csökkenni fog, annak csak a mértéke kérdés. Májusban derült ki, hogyan alakult az első negyedév: akkor még a GDP volumene 2,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 2,0 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent.

A koronavírus ellen hozott korlátozó intézkedések az első negyedévnek csupán az egyhatodát érintették, annak teljes hatása áprilisban mutatkozott meg. A második negyedévben akár kétszámjegyű is lehet a visszaesés. A kilábalás azonban elkezdődött, az év további részében minden bizonnyal kedvezőbb számokat lehet majd látni. Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádióban nemrégiben arról beszélt, hogy júniusban már enyhén élénkült a gazdaság, de a második negyedévi GDP tíz százalékkal csökkenhet éves összehasonlításban. Az egész évben öt százalék lehet a zsugorodás, ami több a korábban várt, ma már optimistának tűnő háromszázalékos mutatónál. Varga Mihály szólt arról is, hogy a legnagyobb éves visszaesést áprilisban mérték, akkor húszszázalékos volt a csökkenés. Májusban lassult a gazdaság visszaesése, a hónap végén pedig megfordult a trend, és júniusban már az enyhe élénkülés jelei is mutatkoztak.

A minisztérium egyébként az idén a GDP arányában egyszázalékos, 488 milliárd forintos államháztartási hiánnyal számolt, de a fél év végére már 3,8-4 százalékos, több mint 1800 milliárd forintos hiány alakult ki. A koronavírus-járvány elleni védekezési alapra mintegy 600 milliárd, a gazdaság védelmi alapra több mint 1100 milliárd forintot különítettek el, ezek határozták meg az első fél évet – ismertette. Év végére még magasabb lehet a hiány, mert a gazdaság újraindítása további forrásokat igényel, és a járvány második hullámára is lehet számítani.Varga Mihály egyúttal emlékeztetett arra, hogy a járvány jó gazdasági helyzetben érte az országot, ezt mutatja a tavalyi ötszázalékos és az idei első negyedévi több mint kétszázalékos gazdasági növekedés.

Több mutatóra is fény derül

Ezen a héten több statisztikai adatot is közöl a KSH. Kedden ismerteti a fogyasztói árak júliusi alakulásának statisztikáját. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Szerdán teszi közzé a hivatal a júniusi ipari termelés részletes adatait. Júniusban az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 12,2 százalékkal csökkent. A távirati iroda jelezte azt is, hogy csütörtökön jelenik meg az építőipari termelés júniusi, és első fél éves statisztikája. Májusban az építőipar termelése 20,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi magas szintjétől, és az áprilisihoz mérten 20,3 százalékkal csökkent szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva. Ezt követi pénteken a bruttó hazai termék második negyedéves előzetes adata.