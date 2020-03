Szájmaszk készül a szakmai gyakorlaton

A szakképzési centrumok villámgyorsan átálltak a szájmaszkok varrására, de a járvány lassítása érdekében összefogtak a nyugdíjas dolgozók támogatásáért is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) kapott információ alapján a Magyar Nemzet arról ír, hogy jelenleg 15 centrumban készülnek ilyen védőfelszerelések. Több iskolában zajlik az előkészítés és az alapanyagok beszerzése, a Karcagi, Pécsi, Székesfehérvári, Szerencsi és a Váci Szakképzési Centrum már megnyitotta a tanműhelyeit erre a célra.

„Nálunk elsősorban a női szabó képzésre járó végzősök és a szaktanáraik kapcsolódnak be a munkába a váci Király Endre Szakgimnáziumból és a gödöllői Madách Imre Szakgimnáziumból. A tanulók elsősorban az otthonukban dolgoznak, de akiknek nincs varrógépük, azok néhány fős kis csoportokban, a járványügyi óvintézkedések fokozott betartásával a tanműhelybe is bemehetnek” – mondta el a lapnak Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum (VSZC) kancellárja. Hozzátette:

a szükséges alapanyagokat a szaktárca, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatásával szerzik be, olyan forrásból, amely garantálja, hogy az anyag megfelel a szükséges előírásoknak.

„Háromrétegű, munkavédelmi alapanyagból készülő textilmaszkokat varrunk, amelyek akár 90-100 fokon is moshatók, fertőtleníthetők. Figyelünk továbbá arra is, hogy a védőmaszkok külső és belső színe eltérjen egymástól, nehogy a felvételnél valaki összekeverje a maszkok színét és a fonákját” – magyarázza a részleteket Medgyesiné Győri Márta, a VSZC Király Endre Szakgimnáziumának oktatója, aki azt is elmondta, hogy

első körben 1400 darabot készítenek a szájmaszkokból, de szükség esetén folytatják a munkát.

Kitért arra is, hogy az ő iskolájukban főként az esti tagozaton tanuló diákok vesznek részt a munkában, ami nem mellesleg a szakmai gyakorlat terhére jóváírható.

Az elmúlt egy hétben a szakképző intézmények országszerte már több mint hatezer maszkot készítettek és adtak át partnereiknek. Ezeket elsősorban a helyi egészségügyi és szociális intézmények, önkormányzatok, valamint a tűzoltóságok kaphatják meg.

A centrumok és az iskolák egymás munkáját is segítik jó gyakorlataik – pél­dául a szabásminták – megosztásával, sőt van olyan centrum, amelyik a Digitális Közösségi Alkotóműhelyében 3D-s nyomtatóval speciális arcvédő plexit állít elő az egészségügyi dolgozók részére.

Az ITM tájékoztatása szerint a szakképzési centrumok nemcsak védőeszközöket gyártanak, de a tömeges megbetegedések elkerülése és a járvány lassítása érdekében összefogtak a nyugdíjas oktatók, illetve dolgozók támogatásáért is.

