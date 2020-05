Szijjártó Péter: a BMW elkötelezett a debreceni gyárépítés mellett

Közösségi oldalán reagált a debreceni BMW-gyár építésének elhalasztásáról szóló hírekre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Bejegyzésében azt írta, hogy „a gyár építésének »elhalasztásáról« szóló sajtóértesülések kapcsán az igazság” a következő: a vállalat vezetőivel ma is egyeztetett, akik arról biztosították, hogy „természetesen továbbra is elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett”. Közölte továbbá, hogy jövő pénteken Debrecenbe jönnek a gyár leendő vezetői és a beruházás irányítói, akikkel személyes megbeszélést fognak folytatni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyár építési munkálatai már most is zajlanak.