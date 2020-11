Újabb támogatások az Egészségipari támogatási programban

A járványhelyzettel az egészségipar, az ellátáshoz szükséges eszközök és gyógyszerek gyártása stratégiai ágazattá vált, ezért a miniszter szerint világos, hogy

Magyarországnak a saját lábára kell állni az egészségiparban is.

A kormány ezért döntött úgy, hogy a kórházi adósságrendezéssel megkezdett munkát folytatva támogatási programot indít a hazai egészségipar megerősítésére – tette hozzá.

Azt is hangsúlyozta, hogy a program nem pusztán a mostani válsághelyzetre való reagálás, hanem része a kormány gazdaságpolitikai terveinek, amelyek azt célozzák, hogy a magyar gazdaság felkészüljön a járvány utáni helyzetre is. Ezen belül támogatják azokat a beruházásokat, amelyek erősítik az önállóságot, az önellátást és a növekedés további forrását jelentik.

A tárcavezető kiemelte: az aláíró vállalkozások együttesen 2,5 milliárd forintnyi beruházást valósítanak meg.

Varga Mihály emlékeztetett: a pályázatot augusztusban írta ki a Pénzügyminisztérium, az első szerződéseket október elsején írták alá, 2,7 milliárd forintnyi támogatásról, amellyel 4,2 milliárd forintos beruházást tudnak a vállalkozók megvalósítani.

A gyártók úgy tudnak csak megerősödni, ha a termékeiknek van piaca is, a kormány pedig ebben is partnere az iparági szereplőknek, nem csupán a járvány elleni védekezés során, hanem akár a külpiacra lépés támogatásakor is