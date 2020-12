Utazási utalványokat kínálnak a karácsonyfa alá

Akciósan, negyven-ötven-hatvanezer forintért kínálnak kedvezményes, többszemélyes hétvégi programokra szóló ajándékutalványokat a belföldi szállodák, amelyek idén már jó előre elbúcsúzhattak a máskor legforgalmasabb év végi szezontól, de már gondolnak a jövőre.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A vendégek is jól járhatnak, a szálláshely-üzemeltetőknek pedig némi biztosítékot jelenthet a jövő évi folytatáshoz, a dolgozóik megtartásához, hogy jórészt négy-öt csillagos szállodai élményekre csábító, széles ünnepi kínálat került piacra a 2021-ben beváltható utazási utalványokból – írja a Magyar Nemzet.

Az aktuális választékban a kevésbé ismert és a nevesebb, várólistás hotelek az átlagos áraikhoz képest húsz–negyven százalékkal olcsóbban adják most a többnapos kuponos pihenési lehetőségeket, amelyeket majd az újranyitás után – a jelenlegi szabályok szerint január 11. után – év végéig válthatnak be a vásárlók a már megfizetett áron.

Látszik, hogy közeleg a karácsony: az internetes oldalakon is sok a hirdetés, de például e-mailben naponta két-három akciós listát küldenek a kedvezménygyűjtő oldalak. Aki viszont ráér, érdemes közvetlenül a szállodák weboldalain is körülnéznie a jutalék nélküli, biztosan nem tömeges lehetőségek miatt – például a fővárosi szolgáltatók is próbálkoznak: Budapestre szóló vouchereket kínálnak azoknak, akik vidékről terveznek városlátogatást jövőre.

A nagyrészt hasonló színvonalú, alapszolgáltatásokat biztosító utalványok jellemzően két személyre szólnak, és kétnapos, félpanziós ellátást kínálnak a magyarok által különösen kedvelt wellnesshétvégék részeként. A legtöbb ajánlat lényegében fapados: a vírusos időkben tiltott wellnessrészleg használata mellett köntös- és papucshasználatot, parkolási lehetőséget, illetve üdvözlőital, tea, kávé bekészítését kínálják az előre megváltott kupon fejében, egyéb pluszszolgáltatás nincs a néhány tízezres csomagokban.

Az árak miatt viszont érdemes akár a már bejáratott szálláshely akciós ajánlatán elgondolkodni, mert a vírusprés után azzal is számolni kell, hogy a bezárás alatt kínált kedvezmények nélkül eleve drágábban lesznek elérhetők a szállodai férőhelyek.

Márpedig emlékezetes: a májusi újranyitás után is elözönlötték a szabadba, kirándulni vágyó magyarok a hoteleket, magánszállásokat, vendégházakat, ez várható a következő tavaszon is.

Sokan készülnek tehát, hogy jövőre újranyíljanak a szállás- és vendéglátóhelyek, ezért aki előrelátó, ráadásul notórius utazóként ősz óta nélkülözni kénytelen a fizetett vendéglátással járó kikapcsolódást, találhat olyan kedvezményes ajánlatot, amely a járvány időszakának korlátozottsága után hozzásegíti a felüdülés élményéhez a biztonságos hazai szálláshelyeken.

A vendéglátóhelyek is reklámozzák a vacsorafoglalásokra, különrendezvényekre, egyedi lehetőségekre szóló utólag beváltható utalványokat, amelyeket szintén 2021-ben lehet érvényesíteni, amikor majd a régi körülmények között, a vendégtérben történő fogyasztással lehet látogatni az éttermeket.

Borítókép: illusztráció