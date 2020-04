A gazdasági újraindítást tervezik

Levélben kéri ki a helyi vállalkozók véleményét Szita Károly, mert az önkormányzat már a gazdaság újraindítását tervezi a világjárványt követően. A városvezető szerint közös ötletekkel és tenni akarással sikerül legyűrni a járvány okozta nehézségeket.

A kormányhivatali adatok alapján márciusban 128-cal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. Köztük vannak külföldről hazatérő munkavállalók, közmunkások és a helyi vállalkozásoktól elbocsátottak is. Szita Károly hangsúlyozta: nem állnak le a beruházásokkal a vírus idején sem.

– Nekünk most azért kell dolgoznunk, hogy amikor visszazökken minden a régi kerékvágásba, akkor legyen hova visszamenniük a munkavállalóknak, és a kormány törekvéseivel összhangban a helyi gazdaságot is újra lehessen indítani – mondta a polgármester, aki emlékeztetett rá: két új iparterületet is építettek, egyet a Füredi, egyet pedig a Dombóvári úton. Utóbbi esetében már a befektető cég is megvan, egy speciális mentőkocsikat gyártó üzem létesít majd munkahelyeket.