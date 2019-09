Az olasz határon várja sorsát a somogyi búza

Több ezer tonna somogyi búza sorsa kérdéses, mert a magas don-toxin tartalom miatt nem veszi át a külföldi megrendelő.

Hanyecz Imre, az MG. Produkt Kft ügyvezető igazgatója a Somogyi Hírlapnak elmondta: az idén 80 ezer tonna búzát exportálnak, ám a csapadékos időjárás okozta gombabetegségek miatt egyes gabonaszállítmányok don-toxin tartalma magas, így az árut nem veszik át a megrendelők. – Ez a probléma a szomszédos országokban egyaránt ismert, cégünknél pillanatnyilag közel 4000 tonna búza sorsa kérdéses, melynek értéke csaknem 200 millió forint – mondta Hanyecz Imre. – Korábban az alacsony hektolitersúly is nehézséget jelentett.

Az ügyvezető igazgató rámutatott: a szerződés pontról pontra rögzíti, hogy a termelőknek milyen előírást kell teljesíteniük. Most épp egy vonatszerelvényük Olaszországban vesztegel, a külföldi partner – a don-toxin tartalom miatt – nem vesz át a csaknem 1600 tonna árut. Hanyecz Imre azt mondta: az olasz malmok képviselőivel azon folyik az alku, hogy milyen árcsökkenés mellett hagyhatják ott a közel 80 millió forint értékű terményt. A kaposvári felvásárló cég repcét is szállít külföldre, a 42 ezer tonna áru döntő részét német üzemanyag-gyártók rendelték meg. Nehézség, hogy az ideihez hasonló alacsony olajtartalom az utóbbi tíz évben nem fordult elő, így a vártnál alacsonyabbak az átvételi árak.

Kiemelte: az idén összességében 400 ezer tonna terményt vásárolnak fel, amiért több mint 20 milliárd forintot fizetnek. Társaságuk közel 300 somogyi termelővel áll kapcsolatban.

– A termény 40 százalékát június végéig értékesítjük, a többit decemberig szállítjuk ki – közölte. – A hajókat és a vonatokat szinte folyamatosan rakodják, a bevált úti célok változatlanok: Bosznia Hercegovinán kívül Szlovéniába és Észak-Olaszországba irányul az export.

Rekordtermés Romániában

A kaposvári társaság szeptember elejéig 80 ezer tonna kukorica átvételéről ír alá szerződést, ám az ügyvezető igazgató szerint Szerbiában, Ukrajnában és Romániában rekordtermés várható, Franciaországban is jó hozamokra van kilátás, ezért nyomottak a piaci árak.

Hanyecz Imre elmondta: a márciusi szerződéskötéskor még közel 47 ezer forintot ajánlottak a tengeri tonnájáért, most 42 ezer forintot. Az ügyvezető igazgató szerint a gazdák érthető módon igyekeznek minél kedvezőbb piaci pozíciót elérni, cégük is igyekszik megvalósítani az előzetes terveket, így a sűrűn változó helyzet dacára is 200 ezer tonna kukorica exportjával számolnak.