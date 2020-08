A higiéniával és a hűtéssel vol a legtöbb gond a fagyisoknál

A július 1-jén indult és 31-én zárult első szakaszban az ellenőrök mintegy 8900 hazai és külföldi élelmiszert vizsgáltak, amelyből 6,56 tonnát kivontak a forgalomból. A feltárt szabálytalanságok miatt 108 alkalommal figyelmeztetést, 234 esetben bírságot szabtak ki az ellenőrök.

Vizsgáltak ifjúsági- és gyermektáborokat, büfékocsikat, mozgóboltokat és turisztikai frekventált területeken működő kereskedelmi és vendéglátó egységeket is. De komoly figyelmet kapott az évszakban roppant kedvelt fagylalt előállítása is, s a melegben kiemelt a hűtési lánc folyamatos fenntartása is.

Az élelmiszervállalkozás tevékenységének korlátozására 40 esetben volt szükség. Az idei szezonban a korábbihoz képest többször adódott probléma a hűtéssel, ugyanakkor a dolgozók egészségügyi alkalmasságával, képzettségével kapcsolatos, valamint a higiéniai hiányosságok aránya csökkent.

Tavalyhoz képest csökkent az ismeretlen eredetű, nem nyomonkövethető termékek előfordulása, és kevesebb volt a fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer is. Bár a jelölési problémák aránya és a lejárt tételek száma nőtt, így is kevesebb terméket kellett kivonni a forgalomból a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

A Nébih laboratóriumaiba összesen 160 minta, 27 fűszerezett, pácolt előkészített hústermék és 133 fagylalt érkezett. Előbbi kategóriában egy terméknél szalmonellát mutattak ki. A fagylaltoknál 100 minta mérését zárták le a szakemberek, nyolc esetében enterobaktériumok magas csíraszámú jelenlétét tapasztalták. A kifogásolt termékekkel szemben hatósági eljárás indul. Az ellenőrzések augusztus 20-áig folytatódnak.

