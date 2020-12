A hitellel az a legnagyobb baj, főleg Covid idején, hogy vissza is kell fizetni

Sokkal körültekintőbben tervezzenek a családok az idei karácsonyra, hívta fel erre a figyelmet az ünnepek előtt a Magyar Nemzeti Bank. Azt tanácsolták, hogy aki a vírushelyzet miatt veszélyben érzi a munkáját, inkább ne vegyen fel kölcsönt, nehogy később megbánja.

Bár még sehol sem tapasztalni tömött sorokat az üzletekben, az ünnepek előtt mégis sokakat elkaphat a bevásárlási láz. Egyesek, hogy megfeledkezzenek a lehangoló járványról, mindent megtesznek azért, hogy különösen látványosra sikerüljön az idei karácsony. Azonban óvatosságra int a jegybank, szerintük csak az vegyen fel hitelt karácsonyra, aki a koronavírus miatt nem érzi veszélyben a munkahelyét.

Tavaly a magyar családok negyede fontolgatta, hogy kölcsönből vásárol ajándékokat az egyik hazai bank (BB) kutatása szerint. Ráadásul a GKI Gazdaságkutató Intézet friss felmérése alapján a magyarok az idén 8 százalékkal több pénzt szánnak a karácsonyra, mint tavaly, mert ugyan kevesebb, de drágább ajándékokban gondolkodnak. Közben a bankok szigorítottak a járvány miatt, és megemelték a kölcsön feltételeként elvárható jövedelmet. Bár a THM-plafont az idén a járvány miatt befagyasztották, de januártól növekedhet a törlesztőrészlet a személyi kölcsönöknél, ezért érdemes odafigyelni a szerződéskötéskor. A jegybank ehelyett a családi előtakarékosságot ajánlja megoldásként.

Az etikuspénzügyek.hu arról számol be, hogy az utóbbi hetekben napi 15-20 üzenetet is kapnak az ügyfelek azzal kapcsolatban, hogyan tudnának 200–300 ezer forint fogyasztási hitelt felvenni. A statisztikák szerint a nyár után a legtöbben karácsony előtt igényelnek kölcsönt, vagyis hitelből nyaralunk és hitelből veszünk ajándékot. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a pénzügyi tudatosságnak felül kell emelkednie az érzelmi alapon hozott hirtelen döntéseken. Azért sem érdemes mindenáron kölcsönt felvenni karácsonyra, mert előfordulhat, hogy jövőre a megajándékozott már nem is emlékezik arra, hogy milyen értékes ajándékkal lepték meg.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a karácsonyi időszak közeledtével indította útjára új, Családi Zöld Pénzügyek programját, mellyel arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a pénzügyek tudatos kezelése egyben a fenntarthatóságot is szolgálhatja.