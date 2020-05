A kamaránál már igényelhető a segítség a vírushelyzetben   

A koronavírus okozta gazdasági nehézségek idején is segíti a vállalkozókat a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK). Május 15-től például már igényelhetők az új Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói, valamint az új Agrár Széchenyi Kártya Plusz a SKIK ügyfélszolgálati irodáiban: Kaposváron, Siófokon, Nagyatádon és Marcaliban.

Kifejezetten a COVID-19 járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésére született meg négy új hitelkonstrukció, amelyeket a Széchenyi Kártya Program keretében vezettek be, hogy áthidalják a problémás időszakot.

– Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukciók célja az, hogy a koronavírus-járvány idején nehéz helyzetbe jutott mikro- kis- és középvállalatok kedvezményes feltételek mellett, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz jussanak – mondta Németh Krisztina, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara titkára. – Ezzel elősegíthető a munkahelyek megőrzése és a normál üzletmenet visszaállítása a vállalkozások életében.

A Széchenyi program eddigi somogyi népszerűségét jelzi, hogy több, mint 13500 regisztrált ügy és 65 milliárd forint kihelyezett hitelállományt tartanak nyilván. Megyénkben jelentős érdeklődés mutatkozik az új hitelek-, különösen a Széchenyi Likviditási Hitel iránt is. Szintén jelentős érdeklődésnek örvend az új, kedvezményes feltételrendszerű Agrár Széchenyi Kártya Plusz.

A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton érhetőek el a vállalkozások számára. Hasznos megismerkedni a részletekkel – tette hozzá a SKIK titkára.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz két éves futamidejű, maximum 100 millió forint összegben igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására. A hitel fix évi 0,1 százalék nettó kamat mellett vehető igénybe. Önállóan nem igényelhető, csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel 40-60 százalékos arányban kombinálva.

Németh Krisztina azt is elmondta: a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel kétéves futamidejű, max. 750 millió forint összegű forgóeszközhitel. A munkahelyek megtartását segíti azáltal, hogy a vállalkozás számára maximum 9 havi, a válság által kiemelten érintett ágazatokban működő vállalkozások részére max. 18 havi bérköltségükkel megegyező hitelösszeget biztosít. A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1 százalék nettó kamat mellett érhető el. Önállóan is igényelhető. A hitel törlesztésének megkezdésére a 9 hónapos türelmi idő után kerül sor.

A Széchenyi Likviditási Hitel három éves futamidejű, max. 250 millió forint összegű, szabad felhasználású forgóeszközhitel. A forgóeszköz beszerzése, egyéb szolgáltatások finanszírozása mellett fennálló forgóeszközhitelek kiváltására is használható. A Széchenyi Likviditási Hitel fix évi 0,2 százalék nettó kamat mellett érhető el.

A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1 milliárd forint összegű beruházási hitelek igénylését is lehetővé teszi a teljes futamidő alatt fix évi 0,5 százalék nettó kamat mellett. A maximális futamidő akár 10 év is lehet. A széleskörű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel fennálló piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitelek kiváltására is használható. Max. 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlására is fordítható. A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető.

Az agrárvállalkozásokat is segítik

Az Agrár Széchenyi Kártya Programon belül új konstrukciót vezettek be a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére. Az akár teljes kamat-, költség- és díjmentes „Kiemelt támogatású” Agrár Széchenyi Kártya (Agrár Széchenyi Kártya PLUSZ), kifejezetten a COVID-19 koronavírus járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítésére szolgál. Az Agrár Széchenyi Kártya PLUSZ emelt hitelösszegű (500 ezertől 200 millió forintig), 1,2 vagy 3 éves futamidejű, kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban részesített folyószámlahitel. A kiemelt támogatások a 2020. december 31-ig hatályba lépett Agrár Széchenyi Kártya hitelügyletekre vehetők igénybe.