A kanadaiak is somogyi szalámit ropogtatnának

Norvégia, Kanada, Mexikó, Csehország és Franciaország: a somogyi vállalkozások eddig is seregnyi országba exportáltak. Ha a legújabb üzleti tervek valóra válnak, 2021-től újabb földrészeken és távoli térségekben válnak elérhetővé a somogyi termékek.

Euróban számolják a bevételt: a somogyi exportra is dolgozó cégek 2021-től erőteljesen kívánják bővíteni a kivitelt. A hagyományos európai uniós piacokon kívül távoli térségekben keresnek újabb értékesítési csatornákat: Kanada, az Egyesült Államok mellett akad olyan kaposvári ipari társaság, amelyik hamarosan Mexikóba szeretne új fejlesztésű elektronikai berendezéseket eladni.

Nagy reményeket fűz a fejlődéshez az élelmiszeripar, s ezzel együtt jókora haszonnal kecsegtető üzleteket készít elő több olyan vállalkozás, amely a feldolgozóiparban érdekelt. Az export optimális esetben nem csak a forgalmat és a nyereséget növeli lendületesen, hanem sok helyen a munkaerő megtartását is segíti. S egyúttal fedezetet biztosít a halaszthatatlan műszaki fejlesztésekhez, mely cégvezetők szerint a koronavírus járvány alatt a későbbi fejlődés záloga .

A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó gépek gyártására specializálódott barcsi Avermann-Horváth Kft. csaknem 20 országba exportálja termékeit. Így többek közt az orosz, a norvég, az amerikai és a kazah piacra is dolgoznak. Los Angelesbe tavaly három bálázógépet szállítottak ki, s a 2020-as, közel százezer dolláros amerikai üzletágból származó bevételt az idén nagyjából egymillió dollárra akarják feltornázni. Horváth Péter ügyvezető igazgató azt mondta: 2021-ben Houston és Chicago mellett New Orleansba is szállítanak.

– A legtávolabbi ország Kanada, ahová somogyi szalámit és sonkát exportálunk – mondta Prohászka Balázs, a Kometa ügyvezető-igazgatóhelyettese. – Igény lenne fagyasztott húsra is odaát, a termékek egy részét hajó szállíthatja, a szalámit repülő vinné.

A Kométa korábban a japán, dél-koreai, vietnami és a hongkongi partnereknek is exportált, ám a sertéspestis megjelenése után leálltak a távoli kiszállítások. Az európai piacon jelenleg legnagyobb tételben Olaszországba viszik a kaposvári terméket. Húsárut és húskészítményt adnak el horvát, szlovén és német kereskedelmi társaságoknak, s felfutóban van a belga üzletág is. Prohászka Balázs azt is elmondta: a hatósági exportengedély megszerzése után az USA-ba is szállítani akarnak.

A Som-Plast Kft. autóipari cégeknek elektronikai csatlakozókat gyárt, háztartási készülékekhez műanyag alkatrészeket is készít. A somogyi autóipari alkatrészeket az Egyesült Államokba, Németországba és Csehországba is exportálják. Palkovics Dániel ügyvezető igazgató azt közölte: 2021-től újabb országokban jelennek meg.

A Kapos Atlas Kft. gyártmányai 99 százalékát eddig német és francia piacra készítették, s 2021-től a Benelux-államokban is megjelennek. Horváth Árpád ügyvezető igazgató azt mondta: olyan vevőkkel tárgyalnak, akik évente 1-2 millió euró értékű terméket rendelnek.

Három kontinensen erősít a Videoton

A két somogyi városban, Kaposváron és Marcaliban több mint 1300 dolgozót alkalmazó ipari cég vezetői egy autós segélyhívó tartalékakkumulátor gyártásáról előrehaladott tárgyalásokat folytatnak. Hasonló terméket korábban már készített a Videoton a megyeszékhelyen, ám most egy teljesen új készülékcsaládról van szó. S ha aláírják a szerződést, akkor a tengerentúlon Mexikóba, Ázsiába, Kínába, míg Európában Csehországba készítik nagy tételben az elektronikai berendezést.

Fábián Balázs ügyvezető igazgató a Somogyi Hírlap kérdésére azt mondta: 2021-től évente több százezer termék előállítására képes a gyár, s akár egymilliárd forint bevételt is jelenthet az üzlet számukra. – Ha sikerül valóra váltani a terveket, s megszületik az egyezség a partnerrel, akkor a távoli régiókban tovább fokozzák az eladást – tette hozzá Fábián Balázs ügyvezető igazgató –, s az új megrendelés a munkaerő megtartását is segíti majd a kaposvári vállalatnál.