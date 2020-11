A lét a tét: húsba vág valamennyi elvonás

Roppant húsba vágó kérdés a települések számára az iparűzési adó kivezetése, amelyről az elmúlt héten Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszélt.

További százmilliók hiányozhatnak az önkormányzatok büdzséjéből, ha megvalósul az iparűzési adó elvonásának javaslata.

– Az önkormányzatoktól már annyi anyagi forrást elvettek és annyi sebből vérzünk, hogy nem tudom a költségvetést miként tudjuk kiegyenesíteni – mondta érdeklődésünkre Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. – A városban az eddigi kiesések mértéke eléri a félmilliárd forintot, ide számolva az elmaradt fesztiválokból származó forintokat is. Kénytelenek leszünk ingatlanadót emelni, fűzte hozzá a városvezető.

Megjegyezte, a Balatonnál különösen fontosak az iparűzési adóból (IPA) származó bevételek, hiszen ezért nem kaptak kompenzációt, mert az IPA-ból annyit fejleszthettek, amennyit csak tudtak. – Ha vállalkozásokat támogat az állam, akkor az önkormányzatokat is kellene – mondta Csákovics Gyula. – Ugyan mi nem gazdasági társaságok vagyunk, de hasonlóan működünk: béreket kell nekünk is kitermeli, járulékokat fizetni a dolgozók után, s természetesen a városüzemeltetés is pénzbe kerül.

Fonyódon évente 180 millió forint helyi iparűzési adót realizál az önkormányzat. Hidvégi József polgármester szívesen szabadulna a beszedés terhétől. – Egyébként is elvonnak tőlünk 80 millió forintot az adóerőmérték, vagyis az egy főre jutó befizetett adó okán, így tulajdonképpen 100 millió forint a bevételünk ebből – mondta a városvezető. – Ha ezt az összeget megkapjuk a város működtetésére, akkor nem ragaszkodom a feladathoz. Ahhoz viszont igen, hogy az önkormányzat működtetési lehetőségei ne csökkenjenek.

Az eddigi elvonások is nagyon fájtak a városnak: idegenforgalmi adóból 45 millió forint esett ki, gépjárműadóból 50 millió forintnyi összeg. Ez utóbbi azért is érzékeny kérdés, mert így az önkormányzat nem tud 100 csak 50 millió forintot költeni az utak javítására.

Arról nem beszélve, hogy a helyhatóságok kötelező feladataikat is ellátják, ám az újabb elvonás terve ezt is veszélyezteti. A felvetésre szinte rögtön reagált a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy az iparűzési adó felfüggesztésével a rendszerváltás, mint az önkormányzati rendszer létrehozásának egyik alapértéke szűnne meg.

Visszautasítják az IPA felfüggesztését

– Innentől nem lenne mit önkormányozni – fogalmazott Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke. Az önkormányzatok évente 1 ezer milliárd forint helyi adót szednek be, ebből 850 milliárd forint iparűzési adó, melynek jelentős részét a kötelező feladatok ellátására, például a helyi közszolgáltatások működtetésére fordítanak. – Amennyiben az iparűzési adó törlése miatt ez a finanszírozás az önkormányzatok részéről ellehetetlenül, akkor a bevitelkiesés miatt az államháztartásnak kell helytállnia, s a közszolgáltatások működési kiadásait az államnak kell fedeznie – írták állásfoglalásukban, s határozottan visszautasították a javaslatot. Schmidt Jenő kérdésünkre kifejtette: a településüzemeltetés, könyvtár, művelődési ház, óvoda és bölcsőde működtetése, a gyermekétkeztetés és egészségügyi ellátások üzemeltetése kerülhet így veszélybe a településeken.

Fotó: Németh András