A rekordgyenge forint feladta a leckét a somogyi vállalkozásoknak is

A megyében kivétel nélkül mindegyik céget érinti a forint gyengélkedése, a közelgő év vége előtt módosíthatja a bevételi terveket.

– A Kaposvári Videoton exportáló cég, így a teljes árbevétele euróban keletkezik – közölte Pálca Levente, a vállalat igazgatója. – Ez egyben azt is jelenti, hogy az euróban, dollárban felmerülő anyag, illetve sok egyéb költségek kifizetése után az árbevétel egy részét forintra váltjuk. Ez több millió euró forintra váltását is jelentheti minden hónapban. Ebből fizetjük a béreket és a belföldi, forint alapú beszállítókat. Ha csak ezt nézzük, ki lehetne jelenteni, hogy nekünk jobb, ha gyenge a forint. A helyzet azonban ennél sokkal összetettebb számunkra is. A nagyobb mozgások nélküli stabilitás, a kiszámíthatóság lenne a legjobb mindenkinek. Vannak importáló cégek is, akik belföldön adják el az importárut. Ott egyértelműen drágulást okoz a gyenge forint, tovább gerjeszti a már most sem alacsony inflációt. Az emberek külföldi utazása is megdrágul, ami ugyanakkor a belföldi turizmusnak előnyös.

Vörös Péter, az egyik balatonboglári írószeráruház tulajdonosa hangsúlyozta: az árfolyamváltozás szinte mindent érint, majdnem naponta változnak az importtermékek árai. Ha megérkezik egy friss szállítmány, az gyakran már drágább, mint az előző, így minden esetben újra kell árazni az üzletükben. Ezt a problémát tetézi a kialakult nemzetközi papírhiány, s emiatt január elsejétől további 7–10 százalékos áremelkedésre lehet számítani.

– Három hónapon belül négyszer ment fel a papírtermékek ára – mondta. – Az írószerek esetében az utóbbi 2–3 hónapban 10–15 százalékos drágulás következett be, s a folyamat jövőre sem ér véget.

Murvai Dániel, az iharosberényi Kertax Kft. tulajdonosa kiemelte: a fagyasztott sárga barack, ribizli és bodza csaknem 90 százalékát német, osztrák és svéd megrendelőknek adják el. A gyümölcs­eladásból származó bevételük nő, viszont ezzel együtt tetemesen megnőtt a külföldről behozott csomaglóanyagaik – papír, karton, zsák – költsége is.

Árfolyamnyereség a vágóhídon

– A gyenge forint miatt most árfolyamnyereséget könyvelhetünk el – mondta Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az év első felében a forintnak voltak erősebb időszakai, akkor árfolyamveszteségük volt. A két folyamat eredményeként nagyjából hárommillió forint pluszt tartanak számon. Ebben az évben a legtöbbet egy kiló áruért ezen a héten kapták. A somogyi húsipari cég hat országba, többek közt Németországba, Ausztriába, Svájcba exportál. A kivitel legnagyobb részét – 40 százalékát – utóbbiban értékesítik. A 2020-as 1,3 milliárd forint össz­bevételüket az idén nagyjából 50 millió forinttal lépik túl, s az idén is nyereséggel számolnak.

Endre István, a hetesi Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet elnöke szerint azok a gazdák járnak jól, akik az elmúlt hetekben adták el a kukoricát. Az áruért lényegesen többet fizettek a felvásárlók, mint egy éve. Az érem másik oldala: az import alapanyagok – többi közt növényvédő szer, vetőmag – ára a következő időszakban akár 10–15 százalékkal is megugorhat.

Fotó: Lang Róbert