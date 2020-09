A sokasodó munka, több dolgozóért kiált Kaposváron

A Kométa Zrt. hétfőn toborzónapot tartott a kaposvári Dorottya Hotelban. A csaknem 800 dolgozót foglalkoztató cég most legalább 60 új dolgozót kíván felvenni.

Toborzónapot tartott Kaposváron a Kométa. Első körben csaknem 30 húsipari szakmunkást keresnek, rajtuk kívül csomagoló betanított munkásokra van szükségük, és a jelenkezők műszaki területen is bizonyíthatják rátermettségüket.

Az alapbéren felül cafeteriát is fizet a cég, s már nyolc általános iskolai végzettségűek is munkába állhatnak. – Sok dolgos kézre van szükségünk – emelte ki Zsirmon Éva, a Kométa HR-vezetője.

Prohászka Balázs, a társaság ügyvezető-helyettese kérdésünkre közölte: jó nyarat zárt a Kométa, megrendelésállományuk folyamatosan nő, s ahhoz, hogy teljesíteni tudják a sokasodó feladatot, új dolgozókat kell felvenni. – A tavalyi 46 milliárd forint forgalommal szemben az idei árbevételünk várhatóan meghaladja az 50 milliárd forintot – mondta. – 2020-ban több mint 500 ezer sertést vágunk le, s tovább erősítjük az exportot. A termékek csaknem 50 százalékát külföldre visszük, így többek közt Olaszországba, Szlovéniába, Horvátországba és Németországba.

Különösen vonzó az élelmiszeripar

A belegi Károly Zsolt azt mondta: akár a csomagolórészlegbe is elmenne. A gálosfai Horváth Balázs párjával érkezett. Három gyermeket nevelnek, s a 36 éves férfi szerint a napi ingázás sem jelentene gondot. Úgy érzi: az élelmiszeripar még a koronavírusos világban is biztos megélhetést jelent, mivel ételre, így húsra szükség lesz. A csökölyi Istvánfi Béla is szívesen menne a Kométához dolgozni.