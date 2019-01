A somogyi disznók a fővárosba mennek

Javában tart a disznóvágások szezonja, azonban egyre kevesebben foglalkoznak élő sertés eladással a megyében. Még kevesebben bajlódnak a sertés feldolgozásával odahaza.

Habár a polgármesterek arra panaszkodnak, hogy manapság már a falvakban is ritkán visít fel téli hajnalokon a vágásra való disznó, azért még van, ahol a divat a disznóvágás. Például Ságváron, itt a mai napig szokás disznót vágni. – Majdnem minden harmadik-negyedik háznál vágnak – mondta Kecskés Gábor, Ságvár polgármestere. – A legtöbben Somban, vagy Nagyberényben veszik az élősertést, ott leölik és itthon meg feldolgozzák. Sokaknak van az udvarán füstölő, ahol megcsinálják maguknak a kolbászt, sonkát.

Kecskés Gábor hozzátette: Ságváron általában november végén indul be a disznóvágások szezonja és januárig tart. Míg korábban az volt a divat, hogy a családok saját maguk dolgozták fel a sertést, ma már inkább hentest fogadnak.

Egy kadarkúti termelő kérdésünkre elmondta: a városban is van még igény az élősertésre. De az érezhető, hogy megy ki a divatból. Egyre kevesebben tartanak és egyszerűbb megvenni a boltban a kész árut. Pedig a háztájinak más az íze és az ára is jónak mondható. 450 és 500 forint közti kilogrammonkénti áron adják jelenleg a somogyi tenyésztők.

Egy Kaposvár környéki sertéstartó pedig azt mondta sokan érdeklődnek náluk. Van olyan vevő, aki ismerősével közösen veszi meg a disznót, elfelezik és elrakják a fagyasztóba. De náluk például fel is lehet dolgozni.

Hasonló igény érkezett már Udvaros Zoltán, látrányi gazdálkodóhoz is. – Jönnek hozzánk Pest környékéről is vevők – mondta a tenyésztő. – De Fonyódról és Balatonlelléről is vannak vevőink. A helyszínen kiválasztják az állatot, leölik és elviszik haza feldolgozni. De olyan is volt, aki megkért, hogy nálunk szedhessék szét a disznót. És olyan kérés is volt, hogy legyen egy kétszáz kilós sertés, hentes dolgozza fel és a vevő már csak készen viszi haza a húst.

Az élő sertést magánszemélyeknek 500 forintos kilónkénti áron adja Udvaros Zoltán is, azt mondta: felvásárlási ár 1 euró 20 cent, vagyis kevesebb mint 400 forint.

A Központi Statisztikai Hivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott adatai alapján, ilyen áron mozgott az előző év utolsó hónapjaiban is a vágósertés kilónkénti ára. Tavaly a legmagasabb ár 378 forint volt, nem úgy egy évvel korábban, amikor még bőven 400 forint fölé is kúsztak a vágósertés árak.

– Ha leadjuk vágóhídnak van állami támogatás is, kézbe 500 forint az ára, arra nincs támogatás – mondta Udvaros Zoltán. – De nagy mennyiségű sertés felajánlás van vágásra, ezért azt gondolom, hogy nem fog megmaradni a támogatás mértéke.

Küldöttgyűlés és aktuális kérdések

Kaposváron tartotta rendes választmányi ülését a Magyar Sertéstenyésztők és Sertéstartók Egyesülete. A találkozón elhangzott: a sertéspiacot a német sertéságazat határozza meg. Ha ott probléma adódna a sertéspestis miatt, az katasztrofális lenne mindenkire nézve. Hiszen a sertéshús felvásárlása teljesen összeomlana.

A választmányi ülésen megújították az elnök posztját, így továbbra is Horváth István vezeti a szakmai szervezetet.