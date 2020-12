A somogyi építőipart is megtámadta a járvány

A somogyi székhelyű gazdasági szervezetek 39 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg az idei év első felében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint ez 22 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenés egyik oka egyértelműen a koronavírus-járvány.

Budai Ferenc, építési vállalkozó, valamint a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamra (SKIK) elnökségi tagja szerint, a megyében azért volt ennyire magas a visszaesés, mert a nagyobb beruházások egy része befejeződött és kevesebb volt az ingatlanfelújítás is. – A járványhelyzet sem tett jót a beruházásoknak – fogalmazott Budai Ferenc. – Több ágazatban is visszaestek a megrendelések, a vállalkozók egy része bizonytalannak látta a jövőt, ezért sokan döntöttek úgy, hogy a tervezett fejlesztéseket, korszerűsítéseket elhalasztják. Az emberek is óvatosak voltak, nem vágtak bele lakásfelújításba, ez pedig kihatott a mikro- és kisvállalkozásokra. Abban bízunk, hogy a különféle intézkedések miatt, mint például az otthonfelújítási támogatás, megnövekednek majd az építőipari beruházások – tette hozzá Budai Ferenc.

A KSH Fókuszban a megyék kiadványából az is kiderül, hogy a fejlesztési források 20 százalékát a feldolgozóiparban, 19-et a mezőgazdaságban, 12-et a közigazgatásban, 11-et pedig a szállítás és raktározásban használták fel. Az agrárium beruházásainak értéke 17, a közigazgatásé 11 százalékkal nőtt, ugyanakkor a feldolgozóiparé 16, a szállítás és raktározásé 8,9 százalékkal csökkent. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, az elektronikai és a kohászat, valamint a fémfeldolgozás területén valósultak meg a legnagyobb értékű beruházások. A megyében ipari beruházásból volt a legtöbb, összesen 11 milliárd 411 millió forint értékben, ami több mint 21 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A mezőgazdasági beruházások értéke meghaladja hétmilliárd háromszázmillió forintot, ez a tavaly január és június közötti adatokhoz képest 16,6 százalékos emelkedés. Az építőipari beruházás értéke mindösszesen 1 milliárd 252 millió forint volt, ami több mint 36 százalékos visszaesés.

Sokat fejlesztettek

Takács Renáta, a barcsi Seres Kft. értékesítési vezetője elmondta; az év elején vágtak bele egy több mint 83 millió forintos beruházásba. A felét pályázati támogatásból, másik részét saját erőből finanszírozták. A régi festőrészleget korszerűsítették. Szociális blokkot alakítottak ki belőle. Kicserélték a tetőhéjazatot és a nyílászárókat, szigetelték az épületet, valamint napkollektorokat szereltünk a tetőre. Az északi csarnok tetejére 50 kilowattos napelemrendszert telepítettek.