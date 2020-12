A vírus szőrén-szálán eltüntette a vevőket

A koronavírus nagyjából százmillió forint kiesést okozott decemberig a hetesi vágóhídnak. A tavalyi év hasonló időszakához képest csaknem negyven százalékkal esett vissza a forgalmuk, pedig csaknem félszáz állattenyésztővel állnak kapcsolatban és huszonhárom környékbelinek nyújtanak megélhetést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Csehországba a nyári kényszerszünet óta most küldtek először újra hússzállítmányt. A vágóhídon hétfőn a 85 bárányon kívül 32 juhot dolgoztak fel. A délelőtti órákban szinte megállás nélkül dolgozott a csapat. Pontos ütemterv szerint látják el a feladatot, a friss hús 48 órán belül szállítható, vákuumcsomagolásban várja a teherautót. A vágóhídon két ünnep között is dolgoznak majd, december 28-án indítják útnak az idei utolsó tételt. Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: bár novemberhez képest decemberben nagyjából 20 százalékkal nő a forgalmuk, egyelőre nincs túl sok okuk az örömre.

– Szinte az összes létező probléma a koronavírus-járványra vezethető vissza – mondta. – Most, közvetlenül a karácsonyi időszak előtt, csaknem 40 százalékkal alacsonyabb a forgalmunk, mint egy éve. A külpiac egy része tavasszal látványosan összeomlott, egyik napról a másikra megszűnt. Japánba március óta nem szállítunk, az egykori szlovén nagykereskedelmi partnerünk tönkrement, kész szerencse, hogy az osztrák és a német exporton kívül a svájci kapcsolatunk működik. Ennek nagy szerepe van abban, hogy életben maradtunk. Szerintem annak van reális esélye, hogy 2 év múlva áll helyre a piac. Legalábbis a jelenlegi üzleti állapotokból most erre lehet következtetni. Meg­győződésem, hogy addig sokat kell dolgozni, a tudatos tervezés, s a türelmes, kitartó munka mellett azért némi szerencsére is szükség lesz.

A hetesi vállalkozás több mint 40 állattenyésztővel áll kapcsolatban. A somogyi és a régióban élőkön kívül az ország távolabbi településeiről, így Berettyóújfaluból is kapnak alapanyagot. Juhász Pál azt mondta: bár 2020-ban is nyereségesek, a százmilliós forgalomkiesés egy ekkora társaságnak számottevő tétel. Pillanatnyilag úgy számolnak, hogy a 2020-as árbevételük eléri az egymilliárd-hetvenmillió forintot. A 2021-es fő cél pedig a hiány lefaragása, ezért a meglévő üzleti kapcsolatokat kívánják tovább bővíteni, illetve intenzív piackutatásba kezdtek.

Fejlesztésre negyvenmillió forint

A hetesi vállalkozás vezetői felvették a kapcsolatot egy Nagy-Britanniában működő kereskedelmi társasággal, s rövidesen a húsáron és az ütemezett mennyiségen kívül a szállítás részleteiről is egyeztetnek. Optimális esetben akár a tél végén beindulhat az üzlet, évente több tízmillió forint bevétellel gyarapíthatja a hetesi társaságot. Juhász Pál szerint ezen kívül a német nyelvterületű országokban is tovább kívánják erősíteni jelenlétüket. Belföldön az egyik nagy üzletlánc már karácsonyi akciót hirdetett a somogyi prémium termékekből, így a báránysteaken és -gerincen kívül borjúcombot is értékesítenek.

– Huszonhárom helyi és környékbeli dolgozónk van, megélhetésüket hosszú távon akarjuk biztosítani – mondta. – Sőt, ha 2021-es terveink megvalósulnak, akár öt új hentes kolléga is munkába állhat. Ugyanakkor nem tettünk le a fejlesztésekről sem. A vágóhídon kívül a csomagolástechnológiát akarjuk modernizálni, s erre csaknem 40 millió forintot fordítunk.

Fotó: Lang Róbert