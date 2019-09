A kiváló minőség elismeréseként védnöki táblát kapott számos vendéglátóhely

A minőség kötelez, s ezt tábla is garantálja! Tegnaptól a Dinasztia Cukrászda és a Bella Itália Étterem Siófokról, a Lavender Terasz Étterem Balatonvilágosról, a Platán Étterem Balatonföldvárról és a Vitorlás Étterem Balatonlelléről is büszkén viselheti a kiváló minőségű vendéglátást tanúsító védnöki táblát.

Ezt csütörtökön kapták meg Balatonfüreden Bóka Istvántól, a Balaton Fejlesztési Tanács elnökétől, Mayer Gyulától, az Ágazati Készségtanács Vendéglátóipari és Turisztikai Tagozatának elnökétől és Varga Józseftől, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnökétől.

Az öt somogyi vendéglátóhelyen kívül védnöki táblát kapott még három zalai és két veszprémi üzlet is. Az úgynevezett utóminősítés során sikeresen szerepelt további 38 Veszprém megyei, már védnöki táblával rendelkező üzlet.

Álmodtak egy nagyot és meg is valósították azt a tóparti kereskedelmi és iparkamarák. Úgy lett országosan is egyedülálló a kezdeményezés a védnöki táblával járó minősítés, hogy Somogy, Zala és Veszprém megyében a kamarai vezetők megértették: nem elég arról beszélni, hogy egy a Balaton, s egy a feladat, eszerint kell cselekedni is.

A Balaton nemcsak a magyar tenger, hanem élményország is, amelybe a gasztronómia, a vendéglátás is természetesen beletartozik. Ahol jó lenni, ahol jó enni, ahol jó inni és még kikapcsolódni, értelmes, élményt adó elfoglaltságot találni is, oda jó visszamenni. S hogy ez mindig így legyen, s mindig a legjobb helyeket találjuk meg, segít a kamarai védnöki tábla is.

– Mivel a jó bornak is kell a cégér, a jó étteremnek és cukrászdának is kellé a hírverés – mondta Varga József a SKIK elnöke. Hozzátette: a védnöki táblával rendelkező üzlet példát is mutat, s a legjobb gyakorló terepe a fiatal szakembereknek. A 2002-es elhatározásunk kiállta az idők próbáját, s nagy örömmel adtam át a fiatal vállalkozásoknak az elismerést.

A kamarai védnöki tábla célja a színvonalas, vendégmarasztaló üzletek szakmai elismerése és népszerűsítése, a szolgáltatások minőségének állandó, magas szinten tartása. A védnöki táblát azok a Somogy, Veszprém és Zala megyei éttermek, cukrászdák, kávézók és koktélbárok kaphatják meg, melyek maradéktalanul megfelelnek a minősítő rendszer követelményeinek.

A védnöki táblát nem elég megnyerni, azt meg is kell tartani! A védnöki táblás üzletek háromévente utóellenőrzésen esnek át. Ha az üzlet színvonala romlott az előzőekhez képest, a tábla visszavehető. Az idei új vendéglátóhelyekkel együtt már 38 somogyi, 40 veszprémi és 53 zalai étterem szerezte meg és viseli büszkén a kamarai védnöki táblát.