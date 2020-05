Adó nélkül is vallatóra fognák a városokat

Ugyan az idegenforgalmi adót nem szedhetik be a települések, de a vendégéjszakákat be kell vallaniuk. Ezután támogatást kapnak, ám mégsem felhőtlen a településvezetők öröme.

Nem tartották jó ötletnek a turizmussal foglalkozó települések vezetői, hogy az állam magához vette a gépjárműadót és az idegenforgalmi adó (IFA) megfizetésétől mentesítette a turistákat december végéig. Hiszen a nagy turizmust bonyolító településeken hatalmas a kiesés, de a kicsiknek is fájdalmas a kúrtaxa hiánya. Egy frissen megjelent kormányrendelet szerint a be nem szedett, de bevallott kúrtaxa után jövőre is megkapják az önkormányzatok az állami támogatást.

– Nagyon körmönfontnak tartom ezt az intézkedést – vélekedett Mészáros Miklós balatonboglári polgármester. – Egy nagy bevételtől elestünk, amikor kiderült, nem kell befizetni az idegenforgalmi adót, de annyit azért megspórolhattunk volna, hogy a kúrtaxaellenőrök többmilliós költségét nem kell kifizetni. Most mégis ki kell őket küldeni, ami további költség lesz.

Ez a városnak rendkívül megterhelő lesz, már most is 200 millió forint felett van a hiány Balatonbogláron, tette hozzá. – Annyira feszített lesz a költségvetés, hogy remélem a végén nem a bérekhez kell nyúlni – fogalmazott a városvezető. – Ha az állam mégis támogatni szeretne bennünket, akkor talán érdemes volna a 2019-es bázisévet figyelembe venni a következő évi támogatásnál. Az egy jól ledokumentált év, jó alapot adhat. Idén biztos nem lesz ilyen, hisz motiváció sem lesz és nehéz lesz a nem beszedett adót lejelenteni.

Mészáros Miklós polgármester kollégáival közösen a térség országgyűlési képviselőjéhez fordul abban bízva: a döntést még átgondolhatják, hiszen ez nem észszerű, viszont rettentő megterhelő. Hasonló tervei vannak Holovits Hubának is, a balatonföldvári polgármester szerint az intézkedés nem életszerű. – A tavalyi évben beszedett kúrtaxa után még megkapjuk az állami forintokat – kezdte Holovits Huba. – Ez esetünkben 55 millió forint, amelyből eddig 20 millió forint érkezett meg. A „maradék” 35 millió forint még a kincstárnál van, ennek kifizetését ahhoz kötik, hogy az idei IFA-t, amit nem szedünk be, vallassunk be.

A balatonföldvári városvezető is úgy látja, jobban át kell gondolni az intézkedést, hiszen körülbelül 10 millió forintba kerül majd a nullás bevallások elkészítése. – Az idei évre 65 millió forint IFA-bevételt terveztünk, de ez most nulla – mondta Holovits Huba. – Ha még a visszatartott 35 millió is elment, akkor a veszteség 100 millió forint, a működési költség 10 százaléka.

A többi elvonással együtt a járvány miatt Balatonföldvár mintegy 250 millió forintos veszteséggel számol. A cafeteriáról lemondtak a hivatali dolgozók, a képviselő-testület tagjai a tiszteletdíjukról, s tulajdonképpen az elmúlt tíz év tartalékait használja fel most a város. Ideális állapot csak az lehetne, ha időközben feloldaná a kormány veszélyhelyzetet és az IFA beszedése elől is elhárulnának az akadályok.

A bevételkiesés elkerülhetetlen, ez a polgármesterek egyöntetű véleménye. – Ez egy fokkal jobb, mint az eredeti elképzelés, mert így tulajdonképpen a pénznek csak a felét vonják el – mondta kérdésünkre Lombár Gábor, balatonfenyvesi polgármester. – Ez kezelhető lenne. Én csak attól félek, hogy kevés IFA fog keletkezni. Azt fogom javasolni, hogy az így keletkező összeg egy részéből hozzanak létre szolidaritási alapot, amellyel segíthetjük a nehéz helyzetbe került lakókat.

Csákovics Gyula szerint ez az intézkedés valójában nem igazi segítség. – Azt kell bevallanom, amit nem is én vallok be – fogalmazott a zamárdi polgármester. – A szálláskiadót ellenőrizni kell, az megint csak pénz. Egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy az előző év bizonyos százalékát figyelembe véve megkapják a települések a plusz egy forintos támogatást.